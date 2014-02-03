Донорская акция "Если любишь – поделись!" пройдет в Приморье

Краевая станция переливания крови 8 февраля проводит акцию к Дню Святого Валентина – «Если любишь – поделись!». Врачи приглашают к участию влюбленные и семейные пары, готовые совместно сдать кровь, а также всех приморцев.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, мероприятие направлено на пропаганду и поддержку инициативы донорства.

«Мы приглашаем жителей города и края всех возрастов прийти и сдать кровь. Единственное, что необходимо – захватить с собой паспорт. Также донорам рекомендуется необильный завтрак», – напоминают организаторы.

После мероприятия все доноры, принявшие участие в акции вместе со своими вторыми половинками, получат в подарок памятные подарки.

Врачи напоминают, что донором крови может стать не каждый. Абсолютные противопоказания – наличие ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов, туберкулеза, болезни крови, онкологические заболевания. Самые распространенные временные запреты – недавно перенесенные операции, ангина, грипп, ОРВИ, беременность и прививки. Вечером и утром перед сдачей крови нельзя есть жирные, острые, молочные продукты, употреблять алкоголь.

ZRPRESS.RU, Владивосток.