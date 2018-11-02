8 ноября 2018 года во Владивостоке пройдет Дальневосточная научно-практическая конференция «Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний».

Это первое мероприятие во Владивостоке подобного формата. На одной площадке встретятся ученые, практикующие врачи, производители инновационных продуктов, чтобы обсудить тему сохранения и охраны здоровья и современные технологии, которые могут помочь в этом.

Дальневосточные ученые представят свои разработки, исследования в области здоровьесбережения. Врачи расскажут об используемых передовых методиках, позволяющих своевременно выявить и вылечить различные заболеваний и решать проблемы со здоровьем. Представители бизнеса поделятся, со своей стороны, результатами своих наработок, проведенными исследованиями, информацией по инновационным продуктам, позволяющими также решать задачи медицинской профилактики. Цель встречи специалистов – межведомственное сотрудничество.

Аккредитация СМИ на мероприятие по телефону 8-913-939-60-97, по электронной почте: ovdira@mail.ru

Организаторами конференции являются НП «Союз медицинских организаций и врачей Приморского края», Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» (Владивосток) и ММА «МЁД» (Новосибирск).

Конференция пройдет 8 ноября 2018 года, по адресу: Azimut Hotel Vladivostok, ул. Набережная, 10, конференц-зал, с 14-00 до 19-00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток