До конца прививочной кампании осталось две недели

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, этой зимой эпидемия гриппа будет носить более интенсивный характер, чем в прошлом эпидсезоне.



В России, в том числе Приморском крае, гриппа пока зафиксировано не было, но сейчас идет активная подготовка к встрече с ним. С середины сентября начала прививаться приморская детвора, с 1 октября – взрослое население. Всего запланировано привить от гриппа около 500 тыс. жителей края. Так как вакцина поступила в Приморье в полном объёме, привиться сегодня могут все желающие, как отечественной вакциной — бесплатно, по программе ОМС («Гриппол» – для взрослых, «Гриппол-плюс» – для детей), так и импортной — на платной основе («Ваксигрип», «Инфлюан»). Прививочная кампания заканчивается 15 ноября, чтобы к приходу гриппа у вакцинированных людей выработался достаточный иммунитет (для этого необходимо две недели).

Почему врачи настаивают на иммунизации? Дело в том, что грипп опасен своими осложнениями: бронхитами, воспалением лёгких, присоединением вторичных инфекций ЛОР-органов, воспалительными процессами почек, поражением сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Вирусный менингит (воспаление оболочек головного мозга) в свою очередь, может спровоцировать потерю слуха или зрения, различные нарушения работы головного мозга.

Чтобы снизить риск присоединения этих грозных осложнений, медики рекомендуют дополнительно прививать, в первую очередь, детей, против гемофильной, менингококковой инфекций, провоцирующих тяжелые менингиты, и пневмококковой инфекции, поражающей дыхательные пути и лёгкие.

Татьяна МИНЕЕВА, врач Краевого центра медицинской профилактики.