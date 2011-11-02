Владивостокцев будут уговаривать привиться

С 23 апреля во Владивостоке стартует Европейская неделя иммунизации - инициатива, направленная на информирование населения о вакцинации, ее преимуществах и праве на нее каждого ребенка. Основная задача ЕНИ - объяснить, что каждый человек нуждается в защите от болезней, и предупредить их развитие можно средствами специфической профилактики. Самое главное, каждый человек имеет на это право. Лозунг инициативы - "Защити себя и своих близких! Сделай прививку!", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Родителей и их детей приглашают посетить лекцию о значении вакцинопрофилактики в жизни каждого ребенка. Она состоится 26 апреля в 10:30 в конференц-зал МУЗ "Детская городская поликлиника №15 г.Владивостока" (ул.Бестужева, 13). Во время лекции работники Центра здоровья и артисты проведут с детьми веселые игры и аттракционы.

Напомним, в городском центре вакцинопрофилактики (Океанской пр-т, 35) можно привиться от дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, гриппа, ветрянки, клещевого энцефалита и др. Специалисты центра периодически проводят лекции среди медицинских работников на тему вакцинации.

Европейская неделя иммунизации продлится до 30 апреля. Ее цель - сформировать доверительное отношение к иммунизации. В период ЕНИ во Владивостоке, как и в целом по России, будет продолжена вакцинация населения как в рамках Национального календаря прививок, так и по эпидемическим показаниям, в том числе против клещевого энцефалита.

Пресс-служба администрации Владивостока www.vlc.ru