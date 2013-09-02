Приморские медики спасают пациентов с огромной кровопотерей, не привлекая доноров

Врачи Владивостокской Клинической Больницы №2, более известной как тысячекоечная, проводят переливание крови без привлечения доноров. Благодаря новому оборудованию медики могут фильтровать кровь пациента и возвращать ее в организм. Таким образом уже было спасено девять человеческих жизней и сохранено несколько литров донорской крови.

Современный аппарат для фильтрации Cell Saver +5, приобретенный медучреждением, используется при кровопотере свыше одного литра, сообщает пресс-центр ВКБ №2. Отфильтрованная кровь во многом превосходит по качеству донорскую и дает возможность спасти людей даже в критических состояниях. Прибор использует специальную систему фильтров, которая обеспечивает несворачиваемость крови.

«Часто случается так, что по жизненным показаниям нельзя вводить пациенту больше крови, чем это возможно гипотетически, - комментирует заведующий реанимационным отделением КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» Василий ПАВЛОВ. - У человека 4,5-5 литров крови в организме, а кровопотеря иногда может доходить до четырех литров. Введение чужеродной крови может вызвать посттрансфузионные осложнения в виде блокировки почек или распада всех красных телец, что ведет к летальному исходу. А отфильтрованная кровь из раны позволяет сохранить жизнь пациентам даже в самых критических случаях».

Стоит отметить, что оборудование получено тысячекоечной больницей по государственной программе модернизации здравоохранения. Все пациенты, прооперированные с использованием аппарата Cell Saver +5, выжили. Еще год назад шансов на спасение они бы не имели.

ZRPRESS.RU, Владивосток.