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"Госмедстрах" рассчитался за томограф после вмешательства судебных приставов

02 Сентября 2011, 00:29 | Владивосток

"Страховая медицинская организация ООО "Госмедстрах" не стала дожидаться ареста счетов судебными приставами и добровольно перевела 19 млн руб. на счета Городской клинической больницы № 1 г. Владивостока", - сообщили "ЗР" в пресс-службе судебных приставов Приморского края.

Напомним, решение о поставке томографа в Городскую клиническую больницу № 1 города Владивостока было принято более года назад на правлении ГУ ТФОМС ПК. По существующему законодательству, финансирование на приобретение подобного оборудования происходит за счет резервного фонда предупредительных мероприятий (РФПМ). Однако без объяснения причин страховая компания отказалась переводить деньги на счета муниципальной больнице, после чего больница подала в иск в Арбитражный суд Приморского края. Однако руководство компании "Госмедстрах" получив на руки решение Арбитражного суда, не спешило рассчитаться с медицинским учреждением. В итоге за дело взялись судебные приставы и заставили страховую компанию вернуть долг. Возможно, на этом неприятности для страховой компании не закончатся. "Росстрахнадзор" рассматривает возможность отзыва лицензии у "Госмедстраха".

Автор: Юрий Рогов
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