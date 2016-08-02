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Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
1 августа во Владивостоке в здании администрации Приморского края состоялась пресс-конференция «Сахарный диабет – неинфекционная эпидемия XXI века. Меры по улучшению ситуации с сахарным диабетом в Приморском крае», организованная Департаментом здравоохранения Приморского края совместно с Российской диабетической ассоциацией. Мероприятие было проведено в рамках 10-летия Резолюции ООН по сахарному диабету и старта в Приморском крае регионального кубка Всероссийской Диаспартакиады для детей с сахарным диабетом.
Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, в ходе дискуссии эксперты обсудили ситуацию с сахарным диабетом в России и Приморском крае, основы профилактики этого серьезного хронического заболевания, а также проекты для поддержки людей с сахарным диабетом и реализации программ социальной и психологической адаптации детей и подростков с сахарным диабетом.
- Сегодня в крае созданы все условия для помощи людям с сахарным диабетом, - отметила заместитель директора департамента здравоохранения по вопросам фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения Екатерина ЕЛИСЕЕВА.- Однако немаловажную роль в борьбе с опасным заболеванием играет и личная ответственность человека. Медицинская и лекарственная помощь могут дать хороший долговременный результат только тогда, когда пациент сам заинтересован в успешном лечении. Настрой пациентов на правильный образ жизни, а также строгое соблюдение всех рекомендаций лечащего врача помогут не только сохранить здоровье и поддержать достойное качество жизни пациента, но и не допустить развитие множества осложнений, которыми так опасен диабет.
На мероприятии также были представлены результаты масштабного всероссийского эпидемиологического исследования по оценке распространенности сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения Дальнего Востока.
Интервью с участниками пресс-конференции читайте в ближайшем выпуске «Журнала Здоровья».
Марина Шестакова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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