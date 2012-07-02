Владивостокский стоматологический центр «Колот»: Стоматологам и не снилось…

За последние годы медицинская наука шагнула далеко вперёд: сегодня перед стоматологами и их пациентами открываются такие возможности, о которых десять лет назад можно было только мечтать. Современное оборудование позволяет с высокой точностью производить диагностику и лечение заболеваний, начиная от кариеса и заканчивая установкой сложных ортопедических конструкций.

Стоматологический центр «Колот», который является клинической базой Владивостокского государственного медицинского университета, приобрёл специализированный компьютерный томограф и электронный аксиограф (единственный в Приморском крае). Это техника последнего поколения, которая используется в лучших мировых клиниках. В чём же её преимущество?

Традиционный рентгеновский снимок даёт слишком мало информации, поскольку на таком изображении все структуры накладываются друг на друга. В отличие от привычного рентгенологического оборудования, компьютерный томограф выполняет послойные срезы через каждый миллиметр, причём в трёх направлениях: от макушки до подбородка, от кончика носа до затылка и от уха до уха. Специальная компьютерная программа позволяет анализировать структуру каждой ткани.

«Мы рекомендуем всем нашим пациентам, с какой бы проблемой они к нам ни обращались, первым делом пройти компьютерную томографию, - говорит врач-стоматолог Галина ПАРШИНА. - Эта методика позволяет диагностировать скрытый кариес, исследовать каналы перед пломбировкой, обнаружить полипы и другие дефекты слизистой, определить размер кисты, измерить плотность костной ткани перед имплантацией, подобрать подходящий имплант, сделать специальный снимок для ортодонтического лечения и многое другое.

Кроме того, стоматологический томограф успешно применяется для диагностики ЛОР-заболеваний, особенно неясного происхождения».

Исследование на компьютерном томографе вместе с заполнением документации занимает 3-5 минут. «В отличие от традиционного рентгенологического оборудования, уровень излучения здесь минимальный, для организма практически безопасный, - подчёркивает врач-рентгенолог Алексей АНДРИЕНКО. - Данные с томографа экспортируются в специальную компьютерную программу, которая даёт стоматологам возможность рассмотреть интересующий их участок со всех сторон, измерить патологические очаги и составить детальный план лечения».

Электронный аксиограф - это высокотехнологичная 3D-система для регистрации движений нижней челюсти. Аксиограф незаменим тогда, когда у пациента есть жалобы на щелчки и болевые ощущения при открывании и закрывании рта, когда он испытывает затруднения при жевании и ощущает напряжение в челюсти.





Эту диагностическую процедуру рекомендуется также пройти перед началом протезирования и перед установкой брекетов. К сожалению, некачественное лечение может привести к изменению прикуса, вызвать проблемы в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и различные ЛОР-заболевания. Если врач рассчитывает ортопедическую или ортодонтическую конструкцию, исходя из средних значений, он не застрахован от ошибки, ведь каждый организм индивидуален. Чтобы этого избежать, нужно выполнять расчёты с максимальной точностью с учётом анатомических особенностей конкретного пациента. Электронная аксиография в сочетании с компьютерной томографией как раз и даёт такую возможность.

Диагностика ВНЧС с помощью аксиографа занимает около 30 минут, это безболезненная процедура, которая не даёт излучения (для регистрации движений челюсти используются ультразвуковые датчики), полученные данные могут использоваться для настройки артикулятора. Электронный аксиограф Arcus Digma, установленный в клинике «Колот», позволяет обеспечить данными артикуляторы самых различных марок.

«Мы открыты для сотрудничества, - отмечает Галина Паршина. - «Колот» принимает пациентов из других клиник, которым рекомендованы такие диагностические процедуры, как компьютерная томография и аксиография. Добавлю, что мы бесплатно обучаем своих коллег работе с программным обеспечением для анализа полученных результатов. Приглашаем к сотрудничеству стоматологические клиники, ЛОР-центры и другие лечебные учреждения Приморского края!»

Стоматологический центр «КОЛОТ»

Владивосток, пр. Острякова, 1.

Тел.: (423) 242-02-02, 242-38-31.

www.kolot.ru

«Журнал здоровья».