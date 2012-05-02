Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медицина Сингапура: самые современные технологии и древние восточные традиции
На прошлой неделе во Владивосток прибыли сингапурские доктора с мировым именем. Они не только пообщались с коллегами и журналистами, но и провели бесплатный консультативный приём для жителей Приморского края. Такую уникальную возможность предоставила приморцам страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс», открывшая новое направление - медицинское сопровождение клиентов в Сингапуре.
Приятное с полезным
С каждым годом число россиян, приезжающих на лечение в Сингапур, растёт, и приморцы занимают в этом списке далеко не последнее место. Почему же люди отправляются лечиться за рубеж? Казалось бы, в Приморье много высококвалифицированных докторов, которые заслужили признание пациентов и коллег, являются членами международных профессиональных сообществ...
«Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, в каких условиях пациенты в России получают медицинскую помощь, - говорит профессор Виктор РАПОВКА, заведующий кафедрой хирургии ВГМУ, главный сосудистый хирург Приморского края, член Европейского и Азиатско-Тихоокеанского обществ сосудистых хирургов. - Сколько сил нужно затратить, чтобы попасть на приём к врачу, сколько времени провести в тесных коридорах поликлиники в ожидании своей очереди! Многие медучреждения испытывают дефицит специалистов. Получить полноценную медицинскую помощь в российских условиях очень сложно, и это не вопрос квалификации докторов – это организационные проблемы нашего здравоохранения. А когда человек отправляется на отдых в Сингапур, он может совместить приятное с полезным – увлекательное путешествие с эффективным лечением, и никаких очередей и утомительного ожидания. Я думаю, что за этим - будущее медицины. Медицинскую помощь надо получать с удовольствием».
Елена НИКИФОРОВА, исполнительный директор компании Far East Alliance, сингапурского партнёра «Восточно-страхового альянса», соглашается с профессором: «Мы ни в коем случае не позиционируем лечение в Сингапуре как единственно возможный вариант - мы даём людям альтернативу. Например, пациенты с неохотой соглашаются на те диагностические процедуры, которые вызывают болезненные или просто неприятные ощущения, и постоянно откладывают обследование. Но в Сингапуре все эти манипуляции проводятся безболезненно, иногда даже незаметно для пациента. Комплексное обследование всех систем организма занимает четыре минуты – это анализ крови, стоимость которого составляет от 500 сингапурских долларов, а результат выдаётся на следующий день. После этого пациент может пройти обследование по конкретной проблеме, которая обнаружена в организме. В среднем на прохождение полного набора диагностических процедур требуется два-четыре дня».
Если раньше пациенты в основном ездили в Сингапур оперироваться, то сейчас растёт процент людей, которые ориентированы в первую очередь на диагностику, даже если они на данный момент не имеют серьёзных проблем со здоровьем. И это – правильный подход, в один голос говорят специалисты. Регулярное обследование позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно хорошо поддаётся лечению и шансы на полное выздоровление высоки. Добавим, что каждый житель Сингапура, начиная с раннего возраста, ежегодно проходит комплексную диагностику: это позволяет сингапурцам избежать многих проблем и сохранить свое здоровье на долгие годы.
Слагаемые сингапурского чуда
Владивосток посетили профессор ФРЭНСИС ЧОН, практикующий хирург-онколог, директор колоректального центра в Сингапуре, доктор ЛЬЮИС ЛЬЮ, специалист в области урологии и лапароскопической хирургии, и доктор СУДЖИТ СИНГХ, практикующий хирург, директор Центра сосудистой хирургии. Каждый из этих докторов – настоящая легенда, к ним приезжают пациенты со всех уголков планеты. И первый вопрос, который задавали им во Владивостоке на каждой площадке, где проходило общение с коллегами, журналистами, пациентами: «Почему во всём мире сингапурская медицина ассоциируется с понятием чуда, в чём ваш секрет?»
«Феномен сингапурской медицины имеет несколько составляющих, - отвечает доктор Суджит. - Первая – это качество подготовки специалистов. Современные обучающие программы сочетаются с интенсивной практикой: сначала в государственных госпиталях Сингапура, затем в США, Австралии, Великобритании и других европейских странах. Большую роль играет развитая инфраструктура: все госпитали и клиники оснащены новейшим оборудованием, доктора различных медучреждений находятся в тесном взаимодействии друг с другом, поэтому если здоровье пациента требует оперативного вмешательства сразу нескольких специалистов, мы можем обеспечить такой консилиум быстро и эффективно. Кроме того, в Сингапуре предъявляются строгие требования к квалификации врачей со стороны медицинского совета при правительстве».
Доктор Фрэнсис добавляет, что Сингапур - это маленькая страна, поэтому всё, что необходимо пациенту, сконцентрировано в одном месте: здесь вы можете получить ответы на все вопросы, связанные со здоровьем, для этого не придётся преодолевать сотни и тысячи километров, как, например, в России, Китае или США. В то же время, в Сингапуре представлено множество наций и культур, каждая из которых вносит свой вклад в развитие медицины.
«В Сингапуре не так много природных ресурсов, поэтому в экономике нашей страны внимание сосредоточено на сфере обслуживания, - отмечает, в свою очередь, доктор Льюис. - Если вы отправляетесь в Сингапур, можете быть уверены, что здесь вы сможете получить не только эффективное лечение, но и высокий уровень сервиса. К нам едут люди со всего мира – сингапурским клиникам и госпиталям не привыкать принимать пациентов из других стран, и незнание английского языка для них не является проблемой».
По словам приморского хирурга, колопроктолога высшей категории Константина МОДИНА, который в прошлом году прошел стажировку в Сингапуре, в этой стране существуют чётко прописанные стандарты по оказанию медицинской помощи: «Это означает, что получить помощь ниже определенного уровня в Сингапуре просто невозможно». «Чудеса в сингапурских клиниках происходят практически каждый день, по расписанию», - добавляет Виктор Раповка.
И ещё один важный момент: в Сингапуре государство защищает интересы каждого пациента, независимо от того, гражданином какой страны он является. При этом стоимость лечения в Сингапуре на 40-60% дешевле, чем Германии и других европейских странах. По словам Елены Никифоровой, сингапурские врачи зачастую берутся лечить даже тех пациентов, от которых отказались другие доктора.
Какие же направления медицины в Сингапуре особенно сильны и привлекают максимальное количество пациентов из-за рубежа? Прежде всего, это онкология, кардиология, офтальмология, нейрохирургия, гинекология, урология, педиатрия, и конечно, пластическая хирургия и косметология. Очень востребованы услуги по ведению беременности и родов, особенно если повышены риски, ожидается рождение двойни или тройни.
«Высокая цена не всегда является критерием качества, - подчеркивает доктор Фрэнсис. - Иногда недорогое лечение оказывается гораздо эффективнее, поэтому постарайтесь получить максимум информации обо всех возможных вариантах - у вас есть на это полное право. Если возникли сомнения, помните, что вы всегда можете проконсультироваться у другого специалиста, выслушать несколько точек зрения на проблему и только потом принимать решение».
Лечиться в Сингапуре – по полису!
Если вы собираетесь на отдых и лечение в Сингапур, очень важно спланировать свою поездку так, чтобы не терять драгоценное время на поиски дополнительной информации и преодоление коммуникационных барьеров, советует доктор Суджит: «Лучше заранее определиться со специалистами, к которым вы будете обращаться, с услугами переводчиков и сопровождающих лиц. Одним словом, нужно найти людей, которые сориентируют вас в правильном направлении».
Отметим, что для жителей Приморского края это не составит никакой проблемы. Все организационные моменты готов взять на себя «Восточно-страховой альянс»: достаточно обратиться в эту компанию и оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Действие полиса распространяется не только на лечение, но также на диагностические процедуры и программы реабилитации.
«Полис ДМС сэкономит ваше время и силы, - говорит Оксана ВАНИШЕВА, руководитель департамента добровольного медицинского страхования СМО «Восточно-страховой альянс». - Наша компания имеет эксклюзивные договоры с сингапурскими клиниками и медцентрами. Лечение за границей – это не так сложно и не так дорого, как считают многие пациенты. Иногда с финансовой точки зрения более выгодно отправиться на лечение в Сингапур, чем в Москву или Санкт-Петербург. Мы обеспечим пациенту правовую поддержку, возьмём на себя не только организационные хлопоты, но и ответственность за качество медицинского обслуживания – мы контролируем его на каждом этапе, не оставляем без внимания наших клиентов и после возвращения на родину, организуем все необходимые консультации и обследования».
«У нас есть партнёр на территории Сингапура – Far East Alliance, - подчёркивает Борис ТИХОНОВ, исполнительный директор «Восточно-страхового альянса». - Эта компания имеет прочные связи со всеми сингапурскими медучреждениями. Сотрудники Far East Alliance помогут определиться с выбором клиники и конкретного специалиста, обеспечат визовую поддержку и при необходимости готовы сопровождать пациента на территории Сингапура: встретить в аэропорту, разместить в отеле, предоставить переводчика, проводить на консультацию к доктору... С полисом «Восточно-страхового альянса» даже вдали от дома вы можете чувствовать себя уверенно и спокойно. Мы всегда на страже ваших интересов».
Всю необходимую информацию о лечении в Сингапуре можно получить, позвонив по телефону во Владивостоке (423) 2700-285. Реклама.
Елена ЗАЙЦЕВА, "Золотой Рог".
Новости тематики
Новости раздела
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Сошел с дистанции