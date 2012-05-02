Медицина Сингапура: самые современные технологии и древние восточные традиции

На прошлой неделе во Владивосток прибыли сингапурские доктора с мировым именем. Они не только пообщались с коллегами и журналистами, но и провели бесплатный консультативный приём для жителей Приморского края. Такую уникальную возможность предоставила приморцам страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс», открывшая новое направление - медицинское сопровождение клиентов в Сингапуре.

Приятное с полезным

С каждым годом число россиян, приезжающих на лечение в Сингапур, растёт, и приморцы занимают в этом списке далеко не последнее место. Почему же люди отправляются лечиться за рубеж? Казалось бы, в Приморье много высококвалифицированных докторов, которые заслужили признание пациентов и коллег, являются членами международных профессиональных сообществ...

«Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, в каких условиях пациенты в России получают медицинскую помощь, - говорит профессор Виктор РАПОВКА, заведующий кафедрой хирургии ВГМУ, главный сосудистый хирург Приморского края, член Европейского и Азиатско-Тихоокеанского обществ сосудистых хирургов. - Сколько сил нужно затратить, чтобы попасть на приём к врачу, сколько времени провести в тесных коридорах поликлиники в ожидании своей очереди! Многие медучреждения испытывают дефицит специалистов. Получить полноценную медицинскую помощь в российских условиях очень сложно, и это не вопрос квалификации докторов – это организационные проблемы нашего здравоохранения. А когда человек отправляется на отдых в Сингапур, он может совместить приятное с полезным – увлекательное путешествие с эффективным лечением, и никаких очередей и утомительного ожидания. Я думаю, что за этим - будущее медицины. Медицинскую помощь надо получать с удовольствием».

Елена НИКИФОРОВА, исполнительный директор компании Far East Alliance, сингапурского партнёра «Восточно-страхового альянса», соглашается с профессором: «Мы ни в коем случае не позиционируем лечение в Сингапуре как единственно возможный вариант - мы даём людям альтернативу. Например, пациенты с неохотой соглашаются на те диагностические процедуры, которые вызывают болезненные или просто неприятные ощущения, и постоянно откладывают обследование. Но в Сингапуре все эти манипуляции проводятся безболезненно, иногда даже незаметно для пациента. Комплексное обследование всех систем организма занимает четыре минуты – это анализ крови, стоимость которого составляет от 500 сингапурских долларов, а результат выдаётся на следующий день. После этого пациент может пройти обследование по конкретной проблеме, которая обнаружена в организме. В среднем на прохождение полного набора диагностических процедур требуется два-четыре дня».

Если раньше пациенты в основном ездили в Сингапур оперироваться, то сейчас растёт процент людей, которые ориентированы в первую очередь на диагностику, даже если они на данный момент не имеют серьёзных проблем со здоровьем. И это – правильный подход, в один голос говорят специалисты. Регулярное обследование позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно хорошо поддаётся лечению и шансы на полное выздоровление высоки. Добавим, что каждый житель Сингапура, начиная с раннего возраста, ежегодно проходит комплексную диагностику: это позволяет сингапурцам избежать многих проблем и сохранить свое здоровье на долгие годы.

Слагаемые сингапурского чуда

Владивосток посетили профессор ФРЭНСИС ЧОН, практикующий хирург-онколог, директор колоректального центра в Сингапуре, доктор ЛЬЮИС ЛЬЮ, специалист в области урологии и лапароскопической хирургии, и доктор СУДЖИТ СИНГХ, практикующий хирург, директор Центра сосудистой хирургии. Каждый из этих докторов – настоящая легенда, к ним приезжают пациенты со всех уголков планеты. И первый вопрос, который задавали им во Владивостоке на каждой площадке, где проходило общение с коллегами, журналистами, пациентами: «Почему во всём мире сингапурская медицина ассоциируется с понятием чуда, в чём ваш секрет?»

«Феномен сингапурской медицины имеет несколько составляющих, - отвечает доктор Суджит. - Первая – это качество подготовки специалистов. Современные обучающие программы сочетаются с интенсивной практикой: сначала в государственных госпиталях Сингапура, затем в США, Австралии, Великобритании и других европейских странах. Большую роль играет развитая инфраструктура: все госпитали и клиники оснащены новейшим оборудованием, доктора различных медучреждений находятся в тесном взаимодействии друг с другом, поэтому если здоровье пациента требует оперативного вмешательства сразу нескольких специалистов, мы можем обеспечить такой консилиум быстро и эффективно. Кроме того, в Сингапуре предъявляются строгие требования к квалификации врачей со стороны медицинского совета при правительстве».

Доктор Фрэнсис добавляет, что Сингапур - это маленькая страна, поэтому всё, что необходимо пациенту, сконцентрировано в одном месте: здесь вы можете получить ответы на все вопросы, связанные со здоровьем, для этого не придётся преодолевать сотни и тысячи километров, как, например, в России, Китае или США. В то же время, в Сингапуре представлено множество наций и культур, каждая из которых вносит свой вклад в развитие медицины.

«В Сингапуре не так много природных ресурсов, поэтому в экономике нашей страны внимание сосредоточено на сфере обслуживания, - отмечает, в свою очередь, доктор Льюис. - Если вы отправляетесь в Сингапур, можете быть уверены, что здесь вы сможете получить не только эффективное лечение, но и высокий уровень сервиса. К нам едут люди со всего мира – сингапурским клиникам и госпиталям не привыкать принимать пациентов из других стран, и незнание английского языка для них не является проблемой».

По словам приморского хирурга, колопроктолога высшей категории Константина МОДИНА, который в прошлом году прошел стажировку в Сингапуре, в этой стране существуют чётко прописанные стандарты по оказанию медицинской помощи: «Это означает, что получить помощь ниже определенного уровня в Сингапуре просто невозможно». «Чудеса в сингапурских клиниках происходят практически каждый день, по расписанию», - добавляет Виктор Раповка.

И ещё один важный момент: в Сингапуре государство защищает интересы каждого пациента, независимо от того, гражданином какой страны он является. При этом стоимость лечения в Сингапуре на 40-60% дешевле, чем Германии и других европейских странах. По словам Елены Никифоровой, сингапурские врачи зачастую берутся лечить даже тех пациентов, от которых отказались другие доктора.

Какие же направления медицины в Сингапуре особенно сильны и привлекают максимальное количество пациентов из-за рубежа? Прежде всего, это онкология, кардиология, офтальмология, нейрохирургия, гинекология, урология, педиатрия, и конечно, пластическая хирургия и косметология. Очень востребованы услуги по ведению беременности и родов, особенно если повышены риски, ожидается рождение двойни или тройни.

«Высокая цена не всегда является критерием качества, - подчеркивает доктор Фрэнсис. - Иногда недорогое лечение оказывается гораздо эффективнее, поэтому постарайтесь получить максимум информации обо всех возможных вариантах - у вас есть на это полное право. Если возникли сомнения, помните, что вы всегда можете проконсультироваться у другого специалиста, выслушать несколько точек зрения на проблему и только потом принимать решение».

Лечиться в Сингапуре – по полису!

Если вы собираетесь на отдых и лечение в Сингапур, очень важно спланировать свою поездку так, чтобы не терять драгоценное время на поиски дополнительной информации и преодоление коммуникационных барьеров, советует доктор Суджит: «Лучше заранее определиться со специалистами, к которым вы будете обращаться, с услугами переводчиков и сопровождающих лиц. Одним словом, нужно найти людей, которые сориентируют вас в правильном направлении».

Отметим, что для жителей Приморского края это не составит никакой проблемы. Все организационные моменты готов взять на себя «Восточно-страховой альянс»: достаточно обратиться в эту компанию и оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Действие полиса распространяется не только на лечение, но также на диагностические процедуры и программы реабилитации.

«Полис ДМС сэкономит ваше время и силы, - говорит Оксана ВАНИШЕВА, руководитель департамента добровольного медицинского страхования СМО «Восточно-страховой альянс». - Наша компания имеет эксклюзивные договоры с сингапурскими клиниками и медцентрами. Лечение за границей – это не так сложно и не так дорого, как считают многие пациенты. Иногда с финансовой точки зрения более выгодно отправиться на лечение в Сингапур, чем в Москву или Санкт-Петербург. Мы обеспечим пациенту правовую поддержку, возьмём на себя не только организационные хлопоты, но и ответственность за качество медицинского обслуживания – мы контролируем его на каждом этапе, не оставляем без внимания наших клиентов и после возвращения на родину, организуем все необходимые консультации и обследования».

«У нас есть партнёр на территории Сингапура – Far East Alliance, - подчёркивает Борис ТИХОНОВ, исполнительный директор «Восточно-страхового альянса». - Эта компания имеет прочные связи со всеми сингапурскими медучреждениями. Сотрудники Far East Alliance помогут определиться с выбором клиники и конкретного специалиста, обеспечат визовую поддержку и при необходимости готовы сопровождать пациента на территории Сингапура: встретить в аэропорту, разместить в отеле, предоставить переводчика, проводить на консультацию к доктору... С полисом «Восточно-страхового альянса» даже вдали от дома вы можете чувствовать себя уверенно и спокойно. Мы всегда на страже ваших интересов».

Всю необходимую информацию о лечении в Сингапуре можно получить, позвонив по телефону во Владивостоке (423) 2700-285. Реклама.

Елена ЗАЙЦЕВА, "Золотой Рог".