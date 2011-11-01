Четыре двойни за одну неделю родились в роддоме Владивостока

Малыши появились на свет в Приморском краевом родильном доме. Это разнополые двойняшки, две двойни - девочки, одна - мальчики.

По словам специалистов, такие роды отличаются от обычных. Но, тем не менее, состояние младенцев и мам - хорошее.

Несмотря на то что достаточно часто двойни рождаются раньше срока, такие новорожденные находятся под чутким присмотром врачей в детской реанимации. В специальных кювезах недоношенные младенцы развиваются под защитой от воздействия окружающей среды. Созданная необходимая микросреда позволяет малышам расти дальше - в кювезах поддерживается постоянный температурный режим, равномерно распределяется тепло, увлажняется воздух и регулируется подача кислорода.

В успешном разрешении родов специалистам родильного дома помогает современное диагностическое оборудование, которое поступило в стационар в рамках краевой программы по модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы. Основной упор программы был сделан на совершенствование оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным.

Сам краевой родильный дом имеет 80 мест в акушерском стационаре. Отделение патологии беременности и послеродовое отделение являются клинической базой кафедры акушерства и гинекологии Факультета повышения квалификации Владивостокского государственного медицинского университета.

Как говорят специалисты, только за 10 месяцев текущего года в стенах краевого родильного дома на свет появилось три тройни и двадцать шесть двоен.