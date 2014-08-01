Во Владивостоке пройдет выставка медицинского туризма из Пусана

Вчера, 31 июля, заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров провел рабочую встречу с заместителем директора департамента медицинского туризма муниципалитета города Пусана (Республика Корея) Пак Хи Воном.

Во встрече участвовали и.о. начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Дарья Стегний, а также ряд специалистов мэрии и Агентства экономического развития Пусана.

Открывая встречу, Александр Юров отметил, что многоплановые двусторонние отношения с Пусаном являются одними из самых активных и динамичных среди городов-побратимов Владивостока. Развитие сферы медицинского туризма находится здесь в числе приоритетных проектов.

Пак Хи Вон проинформировал о подготовке к масштабной выставки медицинского туризма Пусана, которая состоится во Владивостоке в мае будущего года. Он также подчеркнул, что в ее рамках Владивосток намерен посетить с официальным визитом недавно избранный мэр Пусана Со Бён Су. Новый мэр Пусана планирует обсудить с главой Владивостока Игорем Пушкарёвым перспективы развития сотрудничества, основы которого были успешно разработаны и реализованы Игорем Пушкарёвым совместно с предыдущим мэром Пусана Хо Нам Сиком, который бессменно возглавлял этот город более десяти лет.

Помимо этого, участники рабочей встречи обсудили возможность посещения делегацией Владивостока большой международной медицинской выставки, которая состоится в Пусане в сентябре нынешнего года. Был также намечен и еще один важный проект сотрудничества – организация трехмесячной стажировки в медицинских центрах Пусана группы врачей из Владивостока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.