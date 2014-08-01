www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Во Владивостоке пройдет выставка медицинского туризма из Пусана

01 Августа 2014, 12:47 | Владивосток

Вчера, 31 июля, заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров провел рабочую встречу с заместителем директора департамента медицинского туризма муниципалитета города Пусана (Республика Корея) Пак Хи Воном.

Во встрече участвовали и.о. начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Дарья Стегний, а также ряд специалистов мэрии и Агентства экономического развития Пусана.

Открывая встречу, Александр Юров отметил, что многоплановые двусторонние отношения с Пусаном являются одними из самых активных и динамичных среди городов-побратимов Владивостока. Развитие сферы медицинского туризма находится здесь в числе приоритетных проектов.

Пак Хи Вон проинформировал о подготовке к масштабной выставки медицинского туризма Пусана, которая состоится во Владивостоке в мае будущего года. Он также подчеркнул, что в ее рамках Владивосток намерен посетить с официальным визитом недавно избранный мэр Пусана Со Бён Су. Новый мэр Пусана планирует обсудить с главой Владивостока Игорем Пушкарёвым перспективы развития сотрудничества, основы которого были успешно разработаны и реализованы Игорем Пушкарёвым совместно с предыдущим мэром Пусана Хо Нам Сиком, который бессменно возглавлял этот город более десяти лет.

Помимо этого, участники рабочей встречи обсудили возможность посещения делегацией Владивостока большой международной медицинской выставки, которая состоится в Пусане в сентябре нынешнего года. Был также намечен и еще один важный проект сотрудничества – организация трехмесячной стажировки в медицинских центрах Пусана группы врачей из Владивостока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: стажировка  пусан  здоровье  врач  выставка  Корея 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru