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Во Владивостоке открылся корейский центр по здравоохранению U-health center
Это первый в мире пилотный проект, позволяющий потенциальным клиентам клиник Республики Корея напрямую (в режиме он-лайн-конференции) пообщаться с лечащим врачом. По мнению главы представителя Национальной организации туризма Кореи (НОТК) во Владивостоке господина ПАК Хюн Бона, предварительное личное общение снимет большинство возникающих финансовых и правовых проблем русскоязычных клиентов.
- Медицинский туризм – это услуга, и претензии случаются. Но в основном от недопонимания. В таком сложном деле нужен хороший переводчик между пациентом и врачом. Например, клиенту называют сначала одну сумму за оказание тех или иных услуг. Потом сумма вдруг вырастает…Почему? Дело в том, что агентства- посредники, к которым обращаются клиенты за предоставлением услуги медицинского туризма, делают запрос в клинику, и им выдают базовую стоимость услуги. Если же клиент выбирает какие-то дополнительные опции, то стоимость будет другой. В общении онлайн такие ситуации будут сведены к минимуму, поскольку пациент будет напрямую общаться с лечащим врачом через квалифицированного переводчика.
- Как решаются вопросы правовой защиты российских клиентов в корейских клиниках?
- Если в НОТК поступают плохие клиентские отзывы на работу клиники, то мы выясняем обстоятельства дела. Клинике даются рекомендации, в случае же повторных жалоб она исключается из списка сотрудничающих с НОТК. В конфликтных вопросах интересы клиента должно отстаивать агентство, представившее услугу медицинского туризма.
- Как будет построена работа центра U-health center?
- В течение 2010 года НОТК плотно занималась популяризацией медицинского туризма. За последние полгода за услугами в корейские клиники обратились 700 приморцев, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2009 года. Это устойчивый спрос, имеющий тенденцию к увеличению, поэтому во Владивостоке мы решили открыть медицинский консультационный центр. В U-health center, в котором клиенты могут общаться с корейскими врачами в режиме онлайн, в каждом отдельном случае у человека возникает множество вопросов. Во-первых, он опасается, что, приехав в Корею, не получит ожидаемых услуг. Во-вторых, сразу решается конкретная стоимость лечения. Если предварительных консультаций нет, то человек может понести напрасные транспортные расходы. Такие вопросы можно обсудить в режиме он-лайн до визита в Корею, это называется before service.
- Сервис направлен не только на Россию? Будете ли расширяться?
- Во Владивостоке мы открыли первый в мире такого рода центр, первые шесть месяцев работаем в тестовом режиме. По результатам работы НОТК может открыть еще один где-нибудь в Сибири (Новосибирск, Иркутск или Красноярск). А потом еще в других странах СНГ – Казахстане, Узбекистане. Можно подумать и о совсем отдаленном периоде открытия представительства например, в Дубае. Мы будем открывать центры во всех местах в мире, где есть спрос на корейскую медицину.
- Как центр будет строить работу с агентствами, предоставляющими услугу медицинского туризма?
- В Приморском крае есть около десяти крупных компаний, которые занимаются этим направлением. Они работают весьма активно. Сейчас люди могут обращаться в центр напрямую. Но мы отдаем предпочтение агентствам, поскольку у них наработанная клиентура, и они могут самостоятельно решать конфликтные правовые вопросы.
- В сознании дальневосточников в азиатском регионе признанный лидер в области медицинского туризма Сингапур. Как будете бороться с конкурентом?
- Южная Корея ближе…Уровень технической оснащенности южнокорейских клиник - один из самых высоких в мире. В мировой медицинской общественности это признанно, к нам на стажировку приезжают врачи из ведущих стран в сфере оказания медицинских услуг. Южнокорейские клиники постоянно работают над повышением уровня сервиса, человек должен себя чувствовать в течение лечения максимально комфортно.
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