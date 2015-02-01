Власти Приморья признали, что мужчина, у которого подозревают лихорадку Эбола, - сотрудник "Красного Креста", вернувшийся из Африки

Пассажир с подозрением на лихорадку Эбола прилетел во Владивосток в воскресенье, 01 февраля, рейсом SU 1702 из Москвы. В связи с выявлением на борту самолета пассажира с признаками инфекционного заболевания, сотрудниками Роспотребнадзора совместно с компетентными службами своевременно проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В настоящее время пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, остальные пассажиры и экипаж проанкетированы на предмет дальнейшего местонахождения для медицинского наблюдения по месту жительства.

Самолет, выполнявший указанный рейс, обработан дезинфицирующими средствами. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, сообщает газета "Золотой Рог".

Уже в воскресенье спецборт доставил анализы подозреваемого в Новосибирск в специальную лабораторию для экспертного анализа на наличие вирусной инфекции.

Власти признали, что мужчина является сотрудником "Красного креста", он недавно вернулся из Африки. Участвовал ли мужчина в мероприятиях по борьбе с Эболой на этом континенте - не сообщается.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, все службы, задействованные при встрече пассажира с подозрением на вирусную инфекцию, сработали оперативно, пишет "Золотой Рог".

«Схема взаимодействия неоднократно отработана на учениях. По правилам первыми к осмотру и приему пассажира приступили специалисты санитарно-контрольного пункта аэропорта вместе с представителями Росздравнадзора. После чего пациент с подозрением на заболевание был передан сотрудникам скорой помощи Артема. Они доставили его в Уссурийскую городскую больницу, на территории которой развернут спецгоспиталь. Здесь в вирусологической лаборатории у него возьмут первые пробы и оперативно направят в специальную лабораторию в Новосибирск», - прокомментировал вице- губернатор.

Некоторые СМИ в понедельник, 02 февраля, поспешили отписаться о том, что симптомов Эболы у пациента нет. Однако анализы из Новосибирска еще не пришли, следовательно выводы делать рано. Особенно учитывая тот факт, что вся территория инфекционной больницы в Уссурийске (туда увезли больного) оцеплена полицией. На лентах оцепления надпись гласит - "Осторожно, биологическая опасность!".

ZRPRESS.RU, Владивосток.