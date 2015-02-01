www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Власти Приморья признали, что мужчина, у которого подозревают лихорадку Эбола, - сотрудник "Красного Креста", вернувшийся из Африки

01 Февраля 2015, 19:58 | Владивосток

Пассажир с подозрением на лихорадку Эбола прилетел во Владивосток в воскресенье, 01 февраля, рейсом SU 1702 из Москвы. В связи с выявлением на борту самолета пассажира с признаками инфекционного заболевания, сотрудниками Роспотребнадзора совместно с компетентными службами своевременно проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В настоящее время пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, остальные пассажиры и экипаж  проанкетированы на предмет дальнейшего местонахождения для медицинского наблюдения по месту жительства.

Самолет, выполнявший указанный рейс, обработан дезинфицирующими средствами. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, сообщает газета "Золотой Рог".

Уже в воскресенье спецборт доставил анализы подозреваемого в Новосибирск в специальную лабораторию для экспертного анализа на наличие вирусной инфекции.

Власти признали, что мужчина является сотрудником "Красного креста", он недавно вернулся из Африки. Участвовал ли мужчина в мероприятиях по борьбе с Эболой на этом континенте - не сообщается.

 По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, все службы, задействованные при встрече пассажира с подозрением на вирусную инфекцию, сработали оперативно, пишет "Золотой Рог".

«Схема взаимодействия неоднократно отработана на учениях. По правилам первыми к осмотру и приему пассажира приступили специалисты санитарно-контрольного пункта аэропорта вместе с представителями Росздравнадзора. После чего пациент с подозрением на заболевание был передан сотрудникам скорой помощи Артема. Они доставили его в  Уссурийскую городскую больницу, на территории которой развернут спецгоспиталь. Здесь в вирусологической лаборатории у него возьмут первые пробы и оперативно направят в специальную лабораторию в Новосибирск», - прокомментировал вице- губернатор.

Некоторые СМИ в понедельник, 02 февраля, поспешили отписаться о том, что симптомов Эболы у пациента нет. Однако анализы из Новосибирска еще не пришли, следовательно выводы делать рано. Особенно учитывая тот факт, что вся территория инфекционной больницы в Уссурийске (туда увезли больного) оцеплена полицией. На лентах оцепления надпись гласит - "Осторожно, биологическая опасность!".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: лихорадка эбола  заболевание  самолет  экипаж 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Zade12:34, 02.02.2015#

    Страшно подумать, кто же эти чиновники. Неужели сам. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru