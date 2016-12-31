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Российские ученые перед Новым годом придумали, как защитить печень от алкоголя
Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об открытии «Известиям» рассказал руководитель отдела передовых клеточных технологий Алексей Люндуп.
— Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают, — пояснил ученый.
По словам Алексея Люндупа, для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка, которую нужно будет принимать в ситуациях повышенной нагрузки на печень: токсические лекарственные средства, алкогольные продукты. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы.
— В части исследований на тяжелых моделях повреждения печени у животных препарат давался предварительно, профилактически. Мы выяснили, что предварительный прием этого препарата или его введение одновременно с токсином также сохраняет печень, при этом ее повреждения не происходит, а ранее поврежденные клетки печени восстанавливаются, — пояснил Алексей Люндуп.
Разработчик препарата, заведующая отделом регенеративной хирургии печени и поджелудочной железы Сеченовского университета Татьяна Дюжева рассказала «Известиям», что инициатором исследований был Эдуард Гальперин — один из ведущих хирургов-гепатологов России. Ученые университета все эти годы искали возможность усилить регенеративную функцию печени.
В первую очередь новый препарат позволит бороться с печеночной недостаточностью при больших операциях на печени. Это в основном опухоли, при которых в результате резекции удаляют большой объем органа. Второе направление, где будет применяться препарат, — это все диффузные токсические поражения. В первую очередь речь идет о гепатитах, а также об алкогольных интоксикациях, при которых печень сильно повреждается.
По словам разработчиков, уже подготовлен лабораторный технологический регламент получения препарата. А в 2017 году планируется начать клинические исследования препарата в инъекционной форме для оценки безопасности и эффективности его применения.
Таблетка же, которая позволит сохранять печень при ее различных токсических повреждениях, появится в течение 3–5 лет, ученым еще нужно провести доклинические испытания этой формы.
По словам Алексея Люндупа, разрабатываемая таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны.
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