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Президент поручил рассмотреть вопрос о налоговых вычетах за санаторное лечение
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам санаторно-курортного лечения.
Глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок, позволяющих предоставлять гражданам при определении размера налоговой базы по НДФЛ социального налогового вычета в сумме, уплаченной за услуги, оказанные санаторно-курортными организациями на территории России, аналогичного социальному налоговому вычету, который предоставляется при оказании медицинских услуг, пишет "Журнал Здоровья" со ссылкой на «РГ».
Речь идет о льготе, аналогичной социальному налоговому вычету, предоставляемому при оказании медицинских услуг.
Правительству также предложено рассмотреть включение в перечень расходов на оплату труда, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходов на организацию санаторно-курортного лечения при заключении соответствующих договоров непосредственно с санаторно-курортными организациями. Перечень поручений по вопросам санаторно-курортного лечения граждан Президент РФ Владимир Путин утвердил 2 октября. Есть поручение принять «дополнительные меры» в отношении обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, санаторно-курортным лечением в соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи», пишет "Журнал Здоровья" со ссылкой на medvestnik.ru.
Органам исполнительной власти субъектов совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) поручено в срок до 31 января 2019 г. проанализировать эффективность работы санаторно-курортных организаций, находящихся в собственности ФНПР, с точки зрения качества предоставляемых медицинских и реабилитационных услуг и по итогам проведенного анализа разработать комплекс мер по улучшению деятельности санаторно-курортных организаций.
По данным маркетингового агентства «Виват Здоровье», в настоящее время правительство рассматривает вопрос о продлении действия ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 гг.)» до 2025 г. В соответствии с программой объем инвестиций, привлекаемых в туристическую отрасль, в том числе в санкур, превысит 445 млрд руб., причем большая часть этих средств будет получена из внебюджетных источников. По оценкам экспертов, санаторно-курортная отрасль по-прежнему неоднородна и закрыта для инвесторов, но достаточно стабильна на фоне темпов развития экономики России в целом.
В 2017 г. численность потребителей санаторно-курортных услуг в России снизилась на 9,5% по сравнению с 2016 г. и составила 5,59 млн чел. Доходы отрасли упали на 4%. Данные получены из ежегодного рейтинга инвестпривлекательности «Топ-100 российских здравниц – 2018», подготовленного Ассоциацией оздоровительного туризма совместно с крупнейшим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Лидерами по загрузке номеров уже 3 года подряд остаются здравницы Башкортостана (87%), межрегиональные группы РЖД–Здоровье и НМИЦ РК (80%). Близки к ним показатели Алтайского края (74%) и Татарстана (73%). Динамика по выручке Крыма – на фоне динамики остальных санаториев, вошедших в сотню, – рост 128,3% в 2017 г. Самые закредитованные в рейтинге ТОП–100 – санатории Краснодарского края и Татарстана (16% от выручки при средних по всей сотне 7,2%).
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