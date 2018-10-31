www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 74.79 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Президент поручил рассмотреть вопрос о налоговых вычетах за санаторное лечение

31 Октября 2018, 08:20 | В России

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам санаторно-курортного лечения.

Глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок, позволяющих предоставлять гражданам при определении размера налоговой базы по НДФЛ социального налогового вычета в сумме, уплаченной за услуги, оказанные санаторно-курортными организациями на территории России, аналогичного социальному налоговому вычету, который предоставляется при оказании медицинских услуг, пишет "Журнал Здоровья" со ссылкой на «РГ».

Речь идет о льготе, аналогичной социальному налоговому вычету, предоставляемому при оказании медицинских услуг.

Правительству также предложено рассмотреть включение в перечень расходов на оплату труда, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходов на организацию санаторно-курортного лечения при заключении соответствующих договоров непосредственно с санаторно-курортными организациями. Перечень поручений по вопросам санаторно-курортного лечения граждан Президент РФ Владимир Путин утвердил 2 октября. Есть поручение принять «дополнительные меры» в отношении обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, санаторно-курортным лечением в соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи», пишет "Журнал Здоровья" со ссылкой на medvestnik.ru.

Органам исполнительной власти субъектов совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) поручено в срок до 31 января 2019 г. проанализировать эффективность работы санаторно-курортных организаций, находящихся в собственности ФНПР, с точки зрения качества предоставляемых медицинских и реабилитационных услуг и по итогам проведенного анализа разработать комплекс мер по улучшению деятельности санаторно-курортных организаций.

По данным маркетингового агентства «Виват Здоровье», в настоящее время правительство рассматривает вопрос о продлении действия ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 гг.)» до 2025 г. В соответствии с программой объем инвестиций, привлекаемых в туристическую отрасль, в том числе в санкур, превысит 445 млрд руб., причем большая часть этих средств будет получена из внебюджетных источников. По оценкам экспертов, санаторно-курортная отрасль по-прежнему неоднородна и закрыта для инвесторов, но достаточно стабильна на фоне темпов развития экономики России в целом.

В 2017 г. численность потребителей санаторно-курортных услуг в России снизилась на 9,5% по сравнению с 2016 г. и составила 5,59 млн чел. Доходы отрасли упали на 4%. Данные получены из ежегодного рейтинга инвестпривлекательности «Топ-100 российских здравниц – 2018», подготовленного Ассоциацией оздоровительного туризма совместно с крупнейшим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Лидерами по загрузке номеров уже 3 года подряд остаются здравницы Башкортостана (87%), межрегиональные группы РЖД–Здоровье и НМИЦ РК (80%). Близки к ним показатели Алтайского края (74%) и Татарстана (73%). Динамика по выручке Крыма – на фоне динамики остальных санаториев, вошедших в сотню, – рост 128,3% в 2017 г. Самые закредитованные в рейтинге ТОП–100 – санатории Краснодарского края и Татарстана (16% от выручки при средних по всей сотне 7,2%).

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.

Автор: "Российская газета"
Теги: санаторно-курортное лечение  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  льготы  Путин  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru