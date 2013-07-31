Ученые: Любители чая в пакетиках рискуют остаться без зубов

Чай в пакетиках может нанести серьезный вред здоровью. По словам ученых, любители этого напитка, употребляющие его слишком часто, рискуют остаться без зубов.



Как пишет издание Daily Mail, чай в неограниченных количествах повышает в значительной степени содержание фтористых соединений в человеческом организме и может спровоцировать серьезное отравление. А это приводит к разрушению костной ткани и зубов, вызывает сильные боли в суставах и даже может инициировать развитие рака. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Дерби в Лондоне.



Дневная доза фтора, необходимая для организма взрослого человека, не должна превышать 3-4 мг. А содержание данного элемента в некоторых чаях, как отмечают эксперты, превышает дозу почти на 75-120%. В связи с этим производители обязаны указывать на упаковке содержание фтора. По словам специалистов, опасных соединений меньше всего находится в пуэре и улуне — примерно 0,7 мг/литр.



Между тем в группу риска попадают не только те, кто предпочитает пакетированный чай. Отравление фтором может постигнуть и тех, кто регулярно чистит зубы пастой с фтором, а также тех, кто увлекается морепродуктами, пишет ИА "Росбалт".