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Российские ученые испытывают новый препарат против рака

30 Декабря 2016, 13:00 | В России

Российские ученые начали испытания нового препарата против рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

По словам главы Минздрава, сейчас идет вторая фаза клинических испытаний препарата. Скворцова добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, которые блокируют развитие той или иной злокачественной опухоли в организме, передает «Федеральное агентство новостей».

Министр отметила, что за разработкой этого препарата следит весь мир. В частности, японские фармацевтические компании выразили готовность наладить совместное производство лекарства. Скворцова выразила надежду, что в продажу оно поступит «не более чем через год, может быть, полтора года».

Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Минздрава, за последние 10 лет число больных в России выросло на 18%, сейчас от онкологии страдают около 3 млн человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рак  скворцова  медицина  клиника  онкология  Минздрав  здравоохранение 






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