Русфонд: Кем прирастает "Регистр против рака"

Петербург, улица Рентгена, 44-й корпус Первого государственного медуниверситета имени академика И.П. ПАВЛОВА. На шестом этаже идет большой и шумный ремонт. «Невозможно работать», – улыбается заведующий лабораторией «Регистр доноров костного мозга» Александр АЛЯНСКИЙ. Еще больше довольна Наталья ИВАНОВА – она заведует лабораторией тканевого типирования, которой и предназначены ремонтируемые помещения. Ремонт позволит поднять производительность нашего регистра и сертифицировать его по европейским стандартам.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи ПЕРЕВОЩИКОВА, созданный по инициативе Русфонда и «Первого меда» (так в Петербурге для краткости зовут медуниверситет), менее чем за два с половиной года вырос до сорока трех с лишним тысяч человек и позволил провести более 80 неродственных трансплантаций костного мозга.

– А сколько будет в аккурат? – любит спрашивать один мой товарищ. Это интересный вопрос. Мы к нему еще вернемся. А пока еще о том самом ремонте, без которого – ну никак! Дополнительные помещения нашему регистру выделил государственный (обратите внимание на определение) медуниверситет. Средства на ремонт в размере 5 млн руб. – частная (!) компания «Трансойл». Организовал все это Русфонд – некоммерческая общественная (определение!) организация. Вот это и есть модель построения Национального регистра, в котором участвуют государство, бизнес, общество.

В деле помимо «Первого меда» и подведомственного ему НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. ГОРБАЧЕВОЙ участвуют Кировский НИИ гематологии и переливания крови, Гематологический научный центр Минздрава РФ, центры крови и станции переливания крови из Новосибирска, Челябинска, Самары, Ростова-на-Дону. Это – участие государства. Теперь о частном бизнесе. Кроме «Трансойла», это частная сеть лабораторий «ИНВИТРО», московская частная клиника «ЛеВита». Общество представлено сотнями тысяч (это не преувеличение) жертвователей Русфонда – телезрителей «Первого канала», читателей «Коммерсанта», посетиелей сайта www.rusfond.ru. Без нас с вами было просто не обойтись. Во-первых, кому-то же надо было взять на себя инициативу создания отечественного регистра, и это сделал Русфонд. Во-вторых, ни государству, ни бизнесу в отдельности пока не под силу обеспечить финансами столь затратное дело, как строительство регистра: в среднем, с учетом клинической работы, требуется 20 тыс. руб. для типирования одного потенциального донора. Пока это удалось только вам, друзья: год назад вы собрали на русфондовскую программу «Регистр против рака» более 100 млн руб., а пятью месяцами позже добавили к ним еще около 40 млн руб. Эту самую программу в 2015 году мы значительно перевыполнили, о чем подробно доложим буквально на днях.

Теперь вылью на наши с вами головы ушат холодной воды. Мы больше не будем расти такими темпами. Национальный регистр – это единая база данных десятка уже имевшихся маленьких и больших регистров. А теперь нам предстоит прирастать лишь отдельными региональными регистрами и отдельными донорами. На следующий год мы планируем увеличить базовый, петербургский, регистр на 4000 доноров. При вашем участии поддержим, как и в нынешнем году, регистры Челябинска, Самары, Ростова-на-Дону и новый, казанский – и значит, постараемся прирастить Национальный регистр на 7000 доноров, примерно до 50 000.

А сколько же будет «в аккурат»? На этот вопрос можно ответить так. При численности регистра в 100 000 человек мы сможем находить в Национальном регистре совместимых доноров примерно для половины наших сограждан, которым ради спасения жизни потребуется трансплантация костного мозга.

Это о нас с вами. О завтрашних возможностях государства и бизнеса мы пока можем только гадать. И надеяться. Но в любом случае наше с вами дело – на всю жизнь, и оно того стоит.

Как помочь. Основные способы перевода пожертвований:

1 . Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. справку о Русфонде) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко. НДС не облагается).

2. Через терминал QIWI (КИВИ)

Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.

3. Через банковскую карту

Зайдите на приморскую страничку Русфонда rusfond.ru/vladivostok выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. Другие способы

На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.Деньги, «Contact» и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Справка «ЗР»: Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

Только в 2014 году более 7,5 млн телезрителей и читателей Русфонда, 840 компаний и организаций помогли 2996 детям России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,709 млрд руб. За одиннадцать месяцев 2015 года собрано 1,475 млрд руб., помощь получили 2200 тяжелобольных детей.

За 19 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 7,359 млрд руб. (по состоянию на 23.12.2015), на эти деньги возвращено здоровье более чем 13 тысячам детей. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер – член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Дополнительную информацию о Русфонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты: Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)- 926-35-63.

Русфонд в Приморском крае: 8-914-790-93-31, maik-dv@yandex.ru, бюро Русфонда в Приморском крае.

Виктор КОСТЮКОВСКИЙ,специальный корреспондент Русфонда,

руководитель программы «Регистр против рака». Газета «Золотой Рог», Владивосток.