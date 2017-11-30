Ученые разделили лень на два вида

Лень бывает разная, но с ней нужно бороться

Что такое лень? Как возникает лень? Зачастую, как только человек затевает что-то сделать, на него нападает необъяснимая апатия, его волю как будто парализует. У него возникает ощущение, что силы его покинули: моральные и физические. И тут в голове у человека зарождается мысль: «я ленивый и меня одолела лень». Человек, сделав такой вывод, сначала пытается бороться с ленью. Он начинает себя уговаривать и в конечном итоге, лень одолевает его, чем самым заставляя хозяина в лучшем случае, задуматься над причинами таких состояний или в худшем, просто махнуть на все рукой, и с гордостью поставить на себе штамп-«ленивый человек и все уж тут».

Прежде чем начать бороться с ленью, надо понять, что же это такое, а также существует ли она вообще. Ученые – психологи выделяют два вида лени – физическую и умственную. Физическая лень (вы просто не в состоянии двигаться или делать что-то физически, но несмотря на это ваша умственная деятельность никак не ущемлена. То есть, вы можете свободно декламировать текст, но записать вы его не сможете, поскольку рука не сможет даже держать ручку, да и тем более водить ею по бумаге.) Психологическая лень (в вашей голове сломался выключатель, вы можете все, и физически чувствуете себя более чем удовлетворительно, но что-то засевшее у вас в голове не дает вам этого сделать).

Как бороться с ленью, чтобы избавиться от нее раз и навсегда? Единственный и надежный способ — это разобраться с ее причинами возникновения и начать получать удовольствие от того, что необходимо делать.

Теперь разберемся с причинами впадения в «ленивое состояние»:

— физическая или умственная усталость;

— различные неудачи и связанные с этим страхи, плохой предыдущий результат, страх критики, осуждения;

— неверие в собственные способности и силы, низкая самооценка;

— внушенные близкими и другими индивидами установки в духе «нигде не выделяться», «сидеть тихо» и т.д.;

— ощущение обязанности и долга выполнять что-то, что вызывает внутренний протест, который развивается еще в детстве против любого «надо», когда заставляют ходить в школу, выполнять разные поручения, делать уроки и т.д.;

— придуманная сложность предстоящего дела, которая мешает приступить к нему;

— ненависть к себе, порождаемый само саботаж;

— лень может возникнуть вследствие потери энергии из-за самоедства, в связи с возникновением чувства вины за какой-то поступок;

— из-за недостатка самоуважения;

— убежденность в невозможности что-либо изменить в своей жизни.

Все эти приметы в той или иной мере накапливаются в нас с течением всей жизни, самый верный и правильный вариант в данной ситуации, это попробовать избавится от самых из этого списка, кажущихся вам, важных причин и двигаться по жизни уверенной походкой.

Причина становится следствием, помимо лени вы потеряете неуверенность в себе и начнете жить радостно и трудолюбиво.

По материалам Vseopsycho.ru Елена Хлоева.

"Журнал здоровья".