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Материнский капитал разрешили тратить на реабилитацию детей-инвалидов

30 Ноября 2015, 11:24 | В России

Согласно изменениям, внесенным в закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства материнского капитала могут быть потрачены на реабилитацию детей-инвалидов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно новым правилам, использовать материнский капитал родители могут на реабилитацию имеющихся в семье детей-инвалидов, в том числе: приобретать товары и услуги для реабилитации детей, а также интеграцию их в общество.

Под действие закона, вступающего в силу с 1 января 2016 года, подпадают около 10 тысяч российских семей. Использовать средства маткапитала можно будет, не дожидаясь пока ребенку исполнится три года. Право на использование денежных средств возникает у любого ребенка-инвалида в семье, а не только у того, в связи с рождением которого был выдан сертификат.

Подробнее ознакомиться с федеральным законом от 28.11.2015 можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: закон  материнский капитал  торговля 



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