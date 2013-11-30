Лечение аллергии может выйти боком

Статистика аллергических заболеваний у детей в России с каждым годом ужасает все больше: по прогнозам специалистов Института иммунологии ФМБА России, к 2015 году каждый второй житель России будет страдать от тех или иных проявлений аллергии.

Касаются эти прогнозы и наших детей. И, если распрощаться с аллергией навсегда сегодня пока еще невозможно, то не допустить ее осложнений и снизить риск от приема некоторых антигистаминных препаратов может каждый ответственный родитель. Как это сделать? Об этом пишет Newsland.

По словам врачей, сегодня за квалифицированной помощью к ним обращается только каждый десятый аллергик. Связано это с тем, что аллергию в нашей стране большинство людей не воспринимает как серьезное заболевание. Отсюда и привычка заниматься самолечением, а точнее - самостоятельно снимать симптомы аллергии при помощи различных антигистаминных препаратов. И, если взрослому организму не так просто нанести вред необдуманно принятым лекарством, то здоровью ребенка неправильно выбранный препарат может нанести непоправимый ущерб. Касается это, в первую очередь так называемых антигистаминных средств «первого» поколения, в свободном доступе продающихся сегодня в каждой аптеке.

Лечим или калечим?

Согласно исследованиям, проводившимся Европейской глобальной сетью по аллергии и бронхиальной астме (GA2LEN), антигистаминные препараты «первого» поколения, которые отпускаются без рецепта и применяются для самостоятельного лечения аллергических болезней, в том числе и у детей, имеют ряд потенциально опасных эффектов, практически неизвестных широкому кругу населения.

Так, после изучения побочных эффектов и потенциальной опасности таких лекарств, было доказано, что их прием нарушает сон, влияет на формирование нервных соединений у ребенка, снижает обучаемость и работоспособность, а их случайная передозировка при лечении ребенка может спровоцировать аритмию или вообще привести к летальному исходу. При этом даже отсутствие возрастных противопоказаний далеко не всегда означает, что этот препарат можно давать ребенку.

В России, например, до сих пор продаются препараты от аллергии «первого» поколения, в инструкции которых значится, что они разрешены к применению детьми с первого месяца жизни, хотя во многих западных странах возрастной порог на прием этих же препаратов сдвинут до 6 лет. Все это результат не только ошибок врачей, считающих такие препараты безопасными только потому, что они давно применяются в медицине, но и отсутствия минимальной «фармацевтической грамотности» среди взрослого населения, приобретающего такие лекарства зачастую просто по привычке.

Как снизить риск

Если не вдаваться в сложную фармакологическую терминологию, можно выделить один главный признак антигистаминных препаратов «первого» поколения - все они оказывают седативный эффект. Если в инструкции препарата от аллергии значится «вызывает сонливость» - такой препарат, вероятнее всего, не подходит для лечения вашего ребенка. Кроме того, есть наиболее распространенные международные непатентованные наименования таких препаратов (диметиден, хлоропирамин, клемастин, дифенгидрамин и др.) - это названия действующих веществ, встречая которые на упаковке, стоит задуматься о соотношении польза/вред для вашего ребенка. Тем более что альтернатива опасным средствам от аллергии есть - на смену «первому» поколению антигистаминных пришли т.н. препараты «последнего» поколения, которые не имеют седативного эффекта и, в отличие от первых, не угнетают центральную нервную систему, а действуют избирательно, блокируя только те рецепторы, которые отвечают за выработку гистамина (за счет чего и возникает аллергическая реакция).

В основе препаратов «последнего» поколения лежат такие действующие вещества, как лоратадин, эбастин, цетирзин (известен в России под маркой «Зиртек»). Другими словами, даже беглый взгляд на упаковку позволяет определить, препарат какого поколения лежит перед вами и стоит ли давать его ребенку.

Но самое главное правило ответственных родителей по­прежнему одно: самолечение может не просто усугубить состояние больного ребенка, но и повлечь куда более серьезные последствия. Поэтому, даже если вы уверены в правильности собственного диагноза и уже неоднократно проверяли тот или иной препарат на себе, это не отменяет необходимость визита к врачу.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток.