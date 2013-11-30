Сверхзащищенный секс провоцирует… молочницу

Большинству женщин слово «молочница» сразу напомнит о неэстетических выделениях, а также мучительном зуде и жжении. И слово «большинство» - не случайно: по статистике, около 50% населения Земли так или иначе сталкивались с этой проблемой, а до 20% женщин страдают хронической молочницей.

Молочница не относится к венерическим заболеваниям, но вот зачастую ассоциирована с сексом. Вариантов тут несколько: или мужчина­носитель кандидов передает их женщине, или здоровая микрофлора мужчины, попадая в женщину, вызывает нарушение бактериального баланса, а затем молочницу. Есть еще и третий вариант: микротравмы слизистой, возникающие в результате незащищенного секса, провоцируют активность грибков.

Что остается делать женщинам? Избегать незащищенного секса и предохраняться, что называется, с удвоенной энергией. Например, выбирать «самые надежные презервативы». Для справки, почти все презервативы, входящие в категорию сверхнадежных, содержат специальную спермицидную (убивающую сперматозоиды) смазку. Обычно в ее состав входит ноноксинол­9. Он действительно убивает сперматозоиды, а заодно... и полезную микрофлору влагалища. Это не только не защищает от молочницы, а напротив - создает условия для бурного размножения грибков.

Особо осторожные женщины бросают на защиту организма все силы и делают после секса спринцевание. Популярность этой процедуры все еще очень велика, хотя ее терапевтический эффект обратный желаемому. Спринцевание, а особенно с использованием антисептиков, заметно нарушает баланс флоры во влагалище, изменяет кислотность, вымывает естественную смазку, и в итоге не только способствует развитию кандидоза, но и помогает патогенной флоре проникнуть еще дальше, в маточные трубы и в полость матки. Ведь естественный барьер, который стоит на пути болезнетворных бактерий, разрушается в результате промывания.

Получается, что незащищенный секс провоцирует развитие молочницы. А сверхзащищенный секс делает это еще быстрее... Что же делать?

Во­первых, избавиться от острых симптомов заболевания (мы не говорим «вылечить», поскольку возбудители есть в организме женщины всегда). Для этого нужно принимать противогрибковые препараты - они остановят рост популяции грибков. А вот чтобы избавиться от дискомфортных ощущений, можно воспользоваться препаратам типа Эпиген спрей - он быстро снимает зуд и жжение, не вызывая сухости. При регулярном применении поддерживает иммунитет в интимной зоне.

Во­вторых, нужно укреплять слизистую интимной зоны и повышать местный иммунитет. Для этого также есть специальные лечебно­профилактические гели, которые может посоветовать вам гинеколог.

И в­третьих, с помощью врача следует выбрать оптимальные способы контрацепции. Оральные контрацептивы часто вызывают гормональный дисбаланс, что провоцирует обострение молочницы. Внутриматочные контрацептивы, например, спираль, также не лучший выбор - они фактически открывают инфекции путь к матке. Презервативы со спермицидной смазкой мы тоже уличили в негативном влиянии на флору влагалища. Поэтому оптимальный выбор - это обычные презервативы: барьерная контрацепция - единственный способ избежать «обмена флорой» в острый период заболевания. И прислушайтесь к себе: если молочница дает о себе знать, воздержитесь от секса хотя бы до исчезновения симптомов.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток.