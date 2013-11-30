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Найден новый маркер для ранней диагностики рака легких
Белок изоцитратдегидрогеназа (IDH1) в высокой концентрации присутствует в раке легких и может быть обнаружен в крови, что делает его неинвазивным диагностическим маркером рака легких, согласно исследованию, опубликованному в журнале американской ассоциации исследования рака, передает «Мед Экспресс».
Доктор медицины, доктор философии и директор лаборатории торакальной хирургии в Пекинском союзе медицинского колледжа и китайской академии медицинских наук в Пекине Джи Хэ, говорит, что при клинических испытаниях IDH1 был идентифицирован как новый биомаркер для диагностики немелкоклеточного рака легких (НМРЛ).
«У рака легких высокая смертность в основном изза его поздней диагностики. Со старением населения мы будем наблюдать рост заболеваемости раком легких и необходимость улучшения биомаркеров для ранней диагностики этого типа рака. Мы определили, что IDH1 эффективный биомаркер для определения немелкоклеточного рака легких, особенно аденокарциномы легких».
«Основываясь на имеющихся данных, IDH1 можно использовать для диагностики рака легких 1 стадии, IDH1 также можно использовать для диагностики предракового состояния, но чтобы это узнать, нужны дальнейшие исследования», - сказал Хэ.
"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.
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