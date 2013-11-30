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В России создали уникальную вакцину от рака
Новосибирская инновационная компания завершила доклинические испытания терапевтической вакцины против рака молочной железы. В ближайшее время начнутся испытания метода на добровольцах.
Суть разработки - в настройке иммунной системы пациента на борьбу с клетками опухоли, это выгодно отличает терапевтическую вакцину от широко используемой химиотерапии - никакого вреда организму в этом случае не наносится. Вакцина готовится для каждого больного индивидуально. По оценке разработчиков, она позволит повысить среднюю выживаемость при наиболее агрессивной форме рака молочной железы на 30%.
- Не успели мы сообщить об окончании доклинических испытаний, как на нас обрушился шквал звонков и писем с просьбами включить в состав команды добровольцев, - рассказывает гендиректор фирмыразработчика Сергей Зайцев.
Пока до практического применения в мире доведена лишь одна терапевтическая вакцина - препарат против рака простаты, разработанный американской компанией. Но сибирский метод лечения намного дешевле зарубежного, стоимость одного курса лечения в США составляет 100 тыс. долларов, сибиряки намерены уложиться в 10 тыс.
При этом метод «обучения» иммунной системы больного в борьбе с клетками опухоли универсален для разных типов рака. Так, еще одна новосибирская инновационная фирма получила грант в 2 млн руб. на разработку терапевтической вакцины уже от рака легких. Это совместный проект с Институтом клинической иммунологии СО РАМН. Результаты работы должны быть представлены в 2017 году.
Не прекращают ученые и поиск эффективных противоопухолевых препаратов - один из них нашли в молоке, которым мать кормит ребенка. Как рассказал заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер, новый препарат создан на основе лактаптина - фрагмента кказеина молока человека.
Изучать свойства компонентов грудного молока человека в лаборатории начали в 2000х годах. Способность подавлять рост опухоли у пептида, состоящего из 75 аминокислот, была выявлена в какойто степени случайно. Оказалось, этот минибелок индуцирует процесс апоптоза (программируемой смерти) в опухолевых клетках.
При этом именно нарушение процесса апоптоза (его ослабление) считается одной из причин онкологических заболеваний: клетки «забывают» погибать в срок, начинается их безудержное разрастание - возникает опухоль. Если всетаки удастся запустить «сломавшийся» механизм смерти, то рак начнет отступать.
- Доклинические испытания проводились на лабораторных животных, мышах и крысах, - рассказывает кандидат биологических наук Владимир Рихтер. - Мы проверяли наш препарат на безопасность и эффективность. Выяснилось, что лактаптин тормозит скорость роста опухоли примерно на 50%, это соответствует сегодняшним методам химиотерапии. Но в отличие от «химии» наш препарат совершенно безопасен, не токсичен для организма человека.
Пока ученые работают с тремя видами рака - щитовидной железы, головного мозга и молочной железы. В перспективе метод может быть расширен для диагностики большинства видов онкологических заболеваний.
"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.
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