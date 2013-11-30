В России создали уникальную вакцину от рака

Новосибирская инновационная компания завершила доклинические испытания терапевтической вакцины против рака молочной железы. В ближайшее время начнутся испытания метода на добровольцах.

Суть разработки - в настройке иммунной системы пациента на борьбу с клетками опухоли, это выгодно отличает терапевтическую вакцину от широко используемой химиотерапии - никакого вреда организму в этом случае не наносится. Вакцина готовится для каждого больного индивидуально. По оценке разработчиков, она позволит повысить среднюю выживаемость при наиболее агрессивной форме рака молочной железы на 30%.

- Не успели мы сообщить об окончании доклинических испытаний, как на нас обрушился шквал звонков и писем с просьбами включить в состав команды добровольцев, - рассказывает гендиректор фирмы­разработчика Сергей Зайцев.

Пока до практического применения в мире доведена лишь одна терапевтическая вакцина - препарат против рака простаты, разработанный американской компанией. Но сибирский метод лечения намного дешевле зарубежного, стоимость одного курса лечения в США составляет 100 тыс. долларов, сибиряки намерены уложиться в 10 тыс.

При этом метод «обучения» иммунной системы больного в борьбе с клетками опухоли универсален для разных типов рака. Так, еще одна новосибирская инновационная фирма получила грант в 2 млн руб. на разработку терапевтической вакцины уже от рака легких. Это совместный проект с Институтом клинической иммунологии СО РАМН. Результаты работы должны быть представлены в 2017 году.

Не прекращают ученые и поиск эффективных противоопухолевых препаратов - один из них нашли в молоке, которым мать кормит ребенка. Как рассказал заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер, новый препарат создан на основе лактаптина - фрагмента к­казеина молока человека.

Изучать свойства компонентов грудного молока человека в лаборатории начали в 2000­х годах. Способность подавлять рост опухоли у пептида, состоящего из 75 аминокислот, была выявлена в какой­то степени случайно. Оказалось, этот мини­белок индуцирует процесс апоптоза (программируемой смерти) в опухолевых клетках.

При этом именно нарушение процесса апоптоза (его ослабление) считается одной из причин онкологических заболеваний: клетки «забывают» погибать в срок, начинается их безудержное разрастание - возникает опухоль. Если все­таки удастся запустить «сломавшийся» механизм смерти, то рак начнет отступать.

- Доклинические испытания проводились на лабораторных животных, мышах и крысах, - рассказывает кандидат биологических наук Владимир Рихтер. - Мы проверяли наш препарат на безопасность и эффективность. Выяснилось, что лактаптин тормозит скорость роста опухоли примерно на 50%, это соответствует сегодняшним методам химиотерапии. Но в отличие от «химии» наш препарат совершенно безопасен, не токсичен для организма человека.

Пока ученые работают с тремя видами рака - щитовидной железы, головного мозга и молочной железы. В перспективе метод может быть расширен для диагностики большинства видов онкологических заболеваний.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.