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Больничные листы станут электронными
В России вместо бумажных больничных листов появится их электронный аналог. Персональные данные россиян будут храниться в базе Фонда социального страхования (ФСС).
Сейчас в стране используется бумажный бланк листа нетрудоспособности, который заполняется медицинским учреждением и затем передается работодателю для оплаты."Переход на электронный больничный позволит упростить процедуру получения выплат, но самое главное - позволит разгрузить медработников. И ту часть времени, которую они тратят на заполнение бумажного больничного, они потратят на пациента", – пояснил глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим.
Внедрение системы электронных "больничных" не только сократит количество бумажных документов и расходы на производство бланков, но и позволит полностью исключить из оборота поддельные больничные листы. Предполагается, что электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении, далее информация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели.
Информация по предоставлению пособия по временной нетрудоспособности станет доступна работнику с момента открытия больничного листа и до выплаты пособия. Все операции участников процесса станут доступны специалистам фонда соцстраха. Фонд сможет контролировать выдачу, назначение, расчет и выплату пособий, пишет "Российская газета".
"Самое важное – персональные данные граждан. Мы устали от того, что торгуют номерами телефонов. Мы не можем запустить проект, если не гарантируем, что самая важная информация не станет публичной. Поэтому первые шаги по реализации проекта должны быть очень аккуратными", – подчеркнул Андрей Кигим.
"Пилотом" в деле внедрения электронных "больничных" станет Татарстан. "Мы очень благодарны республике за то, что нам предоставлена возможность внедрения на ее территории еще одной новой технологии. Наш фонд по законодательству является уполномоченным в сфере, касающейся платежей по электронным листкам нетрудоспособности", – добавил глава ФСС.
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