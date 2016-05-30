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Профильных врачей в России станет еще меньше

30 Мая 2016, 18:00 | В России

Медицинские вузы перейдут к модульной системе ординатур с меньшим количеством направлений, для каждого модуля будет определен свой срок обучения. В Минздраве считают, что в настоящее время существует избыточность дробления на профессиональные направления.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Минздрав сейчас пересматривает реестр медицинских специальностей и программы подготовки в ординатуре, при этом речь идет не об устранении, а об укрупнении некоторых врачебных и сестринских специализаций.

В качестве примера чиновники приводят хирургический профиль. «В его основе лежат базовые принципы, каноны хирургии, понятие хирургического вмешательства, его видов. Но какая разница, где нанести разрез на лице или на ноге? Каноны неизменны, принципы одинаковы и для отоларингологов, и для офтальмологов, и для торакальных хирургов. Их целесообразнее начинать изучать по единым стандартам в едином профиле, поскольку подходы идентичны, а потом уже, на следующем уровне обучения, разделять на специальности, а более узкие аспекты - на специализации», - считает директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ Татьяна Семенова.

Как рассказала Семенова, сейчас в интернатуре 33 специальности, а в ординатуре, с нормативным сроком обуче­ния два года, 94 специальности. И идея заключается в том, чтобы перейти к системе модуль­ной ординатуры, срок обучения в которой - от года до пяти лет, в зависимости от специальности. «Чем шире базовая подготовка врача, тем шире его кругозор и понимание того, чем занимаются его коллеги, которые ведут пациента по цепочке к наилучшему результату», - добавила она.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: врач  Минздрав  ординатура 



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Комментарии

  • ВВП18:27, 30.05.2016#

    Министерство не квалифицированных дармоедов! Диагноз ставят по справочникам и это врачи со стажем, позор!

  • Р§РњРћ РћР±Р°РјР°18:29, 30.05.2016#

    Так пусть чиновникам, операцию на морде делает проктолог, а зубы лечит гинеколог, и не за Бугром, а здесь в Роисси!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ09:15, 31.05.2016#

    Запретить госслужащим лечиться за границей-может не станут маразм свой напоказ выставлять

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ09:15, 31.05.2016#

    Когда не касаешься этих проблем врде все неплохо, но в этом году пришлось неоднократно пбывать в этих учереждениях. полный кошмар, развод на деньги и т. д. я не пнимаю оодного от куда рейтинги под 100 % у наших всевышних ?

  • Рџ09:31, 31.05.2016#

    Рейтинг себе любимому придумать не проблема-проблема чтобы в него поверили-но при быдлонизации населения и это не проблема!

  • Рџ09:29, 31.05.2016#

    Вообще врачей слишком много-а населения ещё больше!Меньше врачей -меньше людей -больше территорий можно отдать потом

  • Второй фронт09:33, 31.05.2016#

    Правильно делают, лечить людей вообще могут студенты со второго курса .

  • Р’РѕС‚-РІРѕС‚09:35, 31.05.2016#

    Судя по всему надо срочно увеличить количество психиатров и построить писдиспансеры, шизки во власти поголовно

  • Псевдоним16:20, 31.05.2016#

    Считаю, что у нас слишком много министерств! Например, излишни минобраз и минздрав.

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