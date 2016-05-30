Профильных врачей в России станет еще меньше

Медицинские вузы перейдут к модульной системе ординатур с меньшим количеством направлений, для каждого модуля будет определен свой срок обучения. В Минздраве считают, что в настоящее время существует избыточность дробления на профессиональные направления.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Минздрав сейчас пересматривает реестр медицинских специальностей и программы подготовки в ординатуре, при этом речь идет не об устранении, а об укрупнении некоторых врачебных и сестринских специализаций.

В качестве примера чиновники приводят хирургический профиль. «В его основе лежат базовые принципы, каноны хирургии, понятие хирургического вмешательства, его видов. Но какая разница, где нанести разрез на лице или на ноге? Каноны неизменны, принципы одинаковы и для отоларингологов, и для офтальмологов, и для торакальных хирургов. Их целесообразнее начинать изучать по единым стандартам в едином профиле, поскольку подходы идентичны, а потом уже, на следующем уровне обучения, разделять на специальности, а более узкие аспекты - на специализации», - считает директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ Татьяна Семенова.

Как рассказала Семенова, сейчас в интернатуре 33 специальности, а в ординатуре, с нормативным сроком обуче­ния два года, 94 специальности. И идея заключается в том, чтобы перейти к системе модуль­ной ординатуры, срок обучения в которой - от года до пяти лет, в зависимости от специальности. «Чем шире базовая подготовка врача, тем шире его кругозор и понимание того, чем занимаются его коллеги, которые ведут пациента по цепочке к наилучшему результату», - добавила она.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.