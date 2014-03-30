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Новый порядок выписки лекарств снимает с врача ответственность за лечение
Уже несколько месяцев врачи, заполняя рецепт, не могут указать в нем торговое название лекарства - короткое и простое. По приказу Минздрава с 1 июля в рецепт вписывается международное непатентованное наименование - МНН (по сути, название действующего вещества - как правило, сложное и длинное).
Новая система крайне неудобна всем - и врачам, и провизорам в аптеках, и пациентам. Но неудобство и потеря времени это полбеды. Новый порядок назначения, по сути, снимает с врача ответственность за результаты лечения.
«Уважаемые врачи! Когда вы присылали к нам пациента с листочком, на котором было написано «аспаркам» - мы вас хорошо понимали. Когда люди стали приходить уже с рецептами, на которых было написано: «asparkam» или «asparaginat», мы улыбались, но не испытывали проблем. Но теперь в рецептах появилось: «Aspartic acid, magnesium and potassium salt», - пишет в профессиональной группе в соцсети представитель аптеки. И заканчивает с нескрываемой иронией: «С трепетом ждем при заполнении рецептов перехода на изображение кристаллической решетки действующих веществ».
Шутки шутками, но когда вместо простого «аспирин» врач обязан написать в рецепте «ацетилсалициловая кислота» - это еще полбеды. Но если вместо «пенталгинн» приходится выписывать «Codeine+ Naproxen+ Metamizole sodium+ Caffeine+ Phenobarbital», - это уже требует серьезной затраты времени.
И это - не самый «длинный» пример. Пациент сидит и ждет, а за дверью - очередь из пациентов.
В аптеке заморочки продолжаются. На нашем рынке - порядка 20 тысяч лекарств. Это, правда, не МНН, это зарегистрированные торговые наименования. Но именно на них «заточены» поисковые системы в аптечных компьютерах. Теперь фармацевту надо, вопервых, побыстрее сообразить, о каком же именно лекарстве идет речь, а затем проверить наличие всех аналогов в аптеке. Пациент стоит и ждет. Очередь растет.
- Дело не только в том, что заполнение рецептов стало громоздким и неудобным, - сказала «РГ» глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Если пациент, дойдя до аптеки, забудет устные рекомендации врача по конкретной торговой марке, решать, какой именно из аналогов назначенного препарата он купит, будет уже не врач, а он сам и фармацевт. Ответственность за результаты лечения, таким образом, с врача снимается. Но ведь это неправильно - медикаментозную терапию, комбинации лекарств должен подбирать только доктор, который хорошо знает своего больного.
Новый порядок вводился с учетом «презумпции виновности» врача: по настоянию ФАС, чтобы у доктора не было «интереса» вписывать в рецепты торговые названия препаратов определенных фармкомпаний.
Да, «сотрудничество» некоторых докторов с фармбизнесом действительно существует. До сих пор, не смотря на все запреты, по поликлиникам ходят фармпредставители и обещают энную сумму за каждый выписанный «как надо» рецепт. Добросовестных врачей такие вещи возмущают, но есть и такие, кто идет на сомнительный компромисс.
Ну а в результате неудобный и унизительный порядок распространяется на всех. «Считаю, что Минздрав должен был бы не идти на поводу у антимонопольного ведомства, а прежде всего действовать в интересах врача и пациента, - говорит Неволина. - Но этого, к сожалению, не случилось».
"Журнал здоровья", март 2013 года.
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