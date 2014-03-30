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В России врачи тратят до 70% времени на "писанину"
До 70% времени от приема у врачапедиатра или терапевта уходит на заполнение документов, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Мы впервые после 1981 года в этом году провели хронометрические измерения: на что уходит время у врача в ходе первичного, повторного осмотра больного, каждой диагностической процедуры в первичном звене. Оказалось, что 6570% времени врачтерапевт или педиатр тратит на писанину. И это полное безобразие, конечно», - сказала она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
По словам министра, чтобы ситуацию изменить, поэтапно вводится электронное делопроизводство в здравоохранении. Скворцова напомнила, что, например, в 2013 году были созданы компьютерные рабочие места врачей первичного звена.
«Пока не все ФАПы (фельдшерскоакушерские пункты) ими снабжены, но что касается поликлиник, и для взрослого, и для детского населения они уже обеспечены. Они выходят в Интернет, имеют возможность круглосуточных консультаций, подключения к национальной медицинской электронной библиотеке, справочным базам, клиническим протоколам, также выход на те бланки, которые не требуют ручного заполнения», - пояснила глава Минздрава.
"Журнал здоровья", март 2013 года.
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