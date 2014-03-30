В России врачи тратят до 70% времени на "писанину"

До 70% времени от приема у врача­педиатра или терапевта уходит на заполнение документов, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Мы впервые после 1981 года в этом году провели хронометрические измерения: на что уходит время у врача в ходе первичного, повторного осмотра больного, каждой диагностической процедуры в первичном звене. Оказалось, что 65­70% времени врач­терапевт или педиатр тратит на писанину. И это полное безобразие, конечно», - сказала она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам министра, чтобы ситуацию изменить, поэтапно вводится электронное делопроизводство в здравоохранении. Скворцова напомнила, что, например, в 2013 году были созданы компьютерные рабочие места врачей первичного звена.

«Пока не все ФАПы (фельдшерско­акушерские пункты) ими снабжены, но что касается поликлиник, и для взрослого, и для детского населения они уже обеспечены. Они выходят в Интернет, имеют возможность круглосуточных консультаций, подключения к национальной медицинской электронной библиотеке, справочным базам, клиническим протоколам, также выход на те бланки, которые не требуют ручного заполнения», - пояснила глава Минздрава.

"Журнал здоровья", март 2013 года.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.