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Почему российские фанаты с таким нетерпением ждут очередной истории американского телесериала о врачах
Совсем недавно американский телесериал «Доктор Хаус» о гениальном диагносте помог в реальной жизни спасти пациента с набором необъяснимых симптомов, пишет The Lancet.
Дело было в немецком Марбурге, в центре, который специализируется на «неопознанных» болезнях. 55летний мужчина поступил в клинику со сбоями работы сердца, стремительным ухудшением зрения и слуха, опухшими лимфоузлами и приступами лихорадки, которые сопровождались мучительной отрыжкой - забросом в пищевод желудочного сока.
Точно так же, как в знаменитом сериале, бригада врачей пыталась установить, какая именно патология соответствовала бы всем перечисленным симптомам, - но безуспешно. Медики изучали историю болезни пациента в надежде найти ответы там, но тоже безрезультатно. Тем более что изучать было особенно нечего, единственное - у него были протезы тазобедренных суставов.
К счастью, руководитель бригады профессор Юрген Шэфер оказался большим поклонником «Доктора Хауса» и даже использовал его примеры при обучении студентов. Он и припомнил серию с пациенткой, у которой тоже были тазобедренные протезы и которая начала жаловаться на проблемы с сердцем. Тогда оказалось, что причиной резкого ухудшения стало отравление кобальтом изза износа искусственного сустава.
Настоящему пациенту сделали рентген и измерили уровень кобальта в крови - и действительно, показатели сильно зашкаливали. Все совпало: в истории болезни значилось, что мужчине в 2010 году провели операцию по замене керамических суставов на металлокерамические. Через год после этого у него появились первые неприятные симптомы, но еще год пациент жил с ними, пока не попал в больницу.
В каждом медицинском телесериале, выпущенном в США, есть бригада умных врачей, которые круглые сутки решают врачебные загадки и вытаскивают с того света сотни обычных американцев. И вот уже миллионы наших зрителей мечтают о том, что когданибудь в России будет также хорошо.
А пока они пишут о своих бедах в СМИ. Так, поводом к беседе корреспондента «РГ» с директором НИИ урологии Минздрава России, профессором Олегом Аполихиным стало письмо, в котором мама больного двенадцатилетнего мальчика просит помочь собрать средства для лечения сына в американской детской клинике университета Пенсильвании.
- Олег Иванович, вы не случайный собеседник на эту тему. Вы учились и работали в Англии, Германии, США. Знаете систему их медицинской помощи не понаслышке. На ваш взгляд, так ли уж хороша американская медицина?
- Действительно, медицина в Америке одна из самых продвинутых в мире. Но не стоит забывать, что США - единственная ведущая индустриальная держава, отказавшаяся от обязательного государственного медицинского страхования своих граждан.
В фильмах каждый американский гражданин имеет право получить помощь доктора Хауса. В действительности же каждый шестой американец не может себе позволить даже стандартную медицинскую страховку (около 7 тысяч долларов в год). Следовательно, остается без качественного обслуживания. Независимое Стингерское Бюро Международных исследований собрало довольно печальные факты о запредельной стоимости медицинского обслуживания в США.
- Медицина в США - многомиллиардный бизнес?
- Не то слово! Этот бизнес каждый год приносит не менее $2,7 трлн в карман страховых, фармацевтических компаний и всяческих финансовых фондов. И при этом почти 45 миллионов трудоспособных американцев не могут себе позволить даже простейшие медицинские услуги - такие как пломбирование зубов, диагностику желудочнокишечного тракта или роды.
- Можете привести конкретные цифры?
- Одна из наиболее распространенных в США урологических операций по поводу рака предстательной железы стоит от 25 тысяч долларов и даже гораздо больше, если это делается в частной клинике. Я не стоматолог, но знаю, что, например, средняя стоимость пломбирования одного зуба в США стоит не менее 1300 долларов. При этом большинство услуг стоматолога американцам приходится оплачивать из своего кармана. Белоснежная голливудская улыбка стоит десятки тысяч. Поэтому самая ходовая услуга в американской стоматологии - банальное удаление больных зубов и протезирование, поскольку это стоит гораздо дешевле, чем лечение. Дантисты и стоматологи, и мы, урологи, - одни из самых высокооплачиваемых медицинских специалистов в США.
- Не зря старались телевидение и массовая культура над созданием культа «белозубой улыбки»?
- Не зря. А средняя стоимость обычной колоноскопии, за которую в России практически всегда платит страховая компания, в США может достигать суммы в 10 тысяч долларов. Травматология и оказание первой помощи - сферы не из дешевых. Одна пациентка из НьюЙорка получила счет в 75 тысяч долларов за оказанную ей первую помощь и наложенный гипс. Если у вас случились какието серьезные проблемы со здоровьем и вы попали в реанимацию, то один день стандартного стационара в обычной муниципальной больнице обойдется приблизительно в 6500 долларов. Стоит только догадываться, сколько стоит обслуживание больных в элитных и частных клиниках.
В США дорого болеть, дорого умирать и дорого рождаться. Северная Америка - страна с невероятно высокими ценами на роды. Для лиц, не обладающих страховкой, стандартные услуги родильного дома обходятся в среднем в 30 тысяч долларов. Причем стоимость услуг изрядно возрастает изза необходимых дополнительных препаратов и процедур. Если возникла необходимость кесарева сечения - готовьтесь выложить клинике не менее 50 тысяч долларов. Это, кстати, вдвое больше, чем роды в странах Евросоюза.
Приведенные цифры настолько парадоксальны, что в них трудно поверить. Тем более, что перед глазами у обычного россиянина стоит картинка из телевизионного сериала с доктором Хаусом, где каждый пациент, попав в больницу, получает самое современное лечение.
- Увы. По самым скромным подсчетам, в стране доктора Хауса каждый год умирает не менее 45 тысяч человек, не имеющих страховки. Данные того же Стрингерского Бюро исследований говорят о том, что риск смертности у 45 миллионов незастрахованных граждан равен 40%. То есть практически половина незастрахованных граждан попросту гибнет изза своих «худых кошельков».
Но ведь в США есть такая замечательная социальная страховая программа Medicare. Мои американские друзья этой программой охвачены. Както сама была свидетелем ее действия. Моему другу, который живет под Чикаго и у которого болела нога, понадобилась палка для облегчения ходьбы. И вот утром привезли ему набор «палок на выбор». Он выбрал. Никаких денег это ему не стоило. Потому что в программе Medicare.
- Да, действительно, программа Medicare в идеале должна обеспечивать «простых смертных» и малоимущих граждан базовым медицинским обслуживанием за счет государства. Но на деле суммы страховки практически никогда не хватает на качественное лечение. И нередко после курса лечения выясняется, что пациент оказывается должен врачам суммы в десятки тысяч долларов. Результат - личное банкротство, потеря недвижимости и все остальные «прелести» разоренного человека. Ваш пример с палкой ничего не доказывает и не опровергает. Если бы вашему другу понадобилась не только палка, а, например, операция по протезированию тазобедренного сустава, то ваше умиление тут же бы исчезло. Вот почему вопросы медицинского страхования в США - предмет постоянных политических дебатов. Как только на кресло президента или сенатора начинает претендовать какойнибудь политик, он первым делом дает обещание сделать качественное медицинское обслуживание более доступным для рядовых американцев. Но лоббисты медицинских страховщиков и фондов знают свое дело. В итоге получается, что государство под давлением общественности начинает как бы выделять все больше и больше денег на медстраховки граждан, что по факту реально приносит прибыль только клиникам и фондам, ничуть не меняя процент нуждающихся. То есть здоровье каждого гражданина является его индивидуальным благом. А не общественным, как, например, в Японии, Австрии, Швеции.
- Но ведь так всегда было у нас?
- Было. Во всяком случае это, к сожалению, уже долгие годы не являлось главным приоритетом нашего здравоохранения. Правда, в самое последнее время наметилась положительная тенденция в сохранении здоровья и создания реальной профилактической модели здравоохранения.
- Вы верите в то, что это действительно реально произойдет?
- Да, очень на это надеюсь. Начну с того, что и сама Америка к этой модели все больше тянется. А уж нам сам Бог велел. Ведь в основе этого лежит наша, советская модель, предложенная когдато наркомом здравоохранения Николаем Александровичем Семашко. И нам даже не надо ничего изобретать. Достаточно просто вспомнить, что новое - это хорошо забытое старое. А маме, которая обратилась в редакцию и у сына которой урологическое заболевание, могу предложить пройти лечение в нашей клинике НИИ урологии. Бесплатно. И это не моя какаято добрая воля: лечение детей в нашей стране проводится бесплатно. Да, заболевание у мальчика очень тяжелое. Но не безнадежное.
"Журнал здоровья", март 2013 года.
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