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Названы секреты правильных обедов офисных работников

30 Марта 2014, 15:32 | В России

Телевизионная реклама уже давно создала образ офисного работника, который питается на скорую руку. Однако чем это грозит, маркетологи молчат. А ведь здоровье и обеды в офисе связаны напрямую! Как же правильно и полезно пообедать на работе? Об этом пишет сайт Golosscience.Com.

Бутерброды - самые популярные и самые вредные

Десерты и блюда из «пакетиков», а еще печенье и бутерброды - вот рацион четверти офисных работников. Таковы результаты опроса, проведенного международным кадровым порталом. Быстро, удобно и вкусно. Однако именно эти продукты эксперты пищевой отрасли называют «съедобным мусором». В некоторых десертах даже не нашли молочно­кислых бактерий, а это даже для обеда в офисе неправильно.

«Быстрые» супы и их секреты

Относительно быстро супов и других полуфабрикатов, там еще хуже. В таких продуктах несбалансированное содержание белков, жиров и углеводов. А еще настоящий букет усилителей вкуса. Чрезмерное употребление таких продуктов приводит к гастриту и язве желудка, так что раз в неделю такой суп, может, и стоит съесть, а вот для ежедневных обедов в офисе - не подходит.

Обед в офис на заказ

Заказанный обед в офис - неплохое решение, говорят врачи. За адекватную сумму вам привезут первое, второе и салат. Кстати, у некоторых работников такие заботливые работодатели, даже за свой счет их кормят.

«Если речь идет о компании, где мы заказываем от 10, 20 или 30 комплексных обедов, то лучше чтобы это был отдельный чек, его относят в бухгалтерию и уже тогда формируется по безналичному расчету оплата», - рассказывает менеджер рекрутингового агентства.

Однако, по подсчетам того же агентства, - расходы на питание своих подчиненных в бюджет закладывают лишь 17% компаний. И чаще об этом заботятся игроки ай­ти рынка. Подавляющее большинство работодателей просто обустраивают помещения под кухню. Хотя, по мнению врачей, - это не всегда выход.

Готовьте еду дома

Диетологи советуют не лениться и приготовить еду дома, а на работе просто разогреть. Вы подберете именно то, что любите, и всегда будете знать из каких продуктов ваше любимое блюдо. Такой обед в офисе будет идеальным.

Кафе - хуже, чем домашняя еда, но лучше бутерброда

Но если готовить сами не умеете - сходите в кафе. Правильно выбрав блюда, по крайней мере, на навредите здоровью или укрепите его. Обязательно заказывайте первое - суп или борщ и меньше жареного и картофеля. В рационе должно быть больше овощей, отварного или запеченного мяса или рыбы.

"Журнал здоровья", март 2013 года. 

ZRPRESS.Ru, Владивосток. 

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Теги: журнал здоровья  питание 



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