Индийские дженерики могут стать достойной альтернативой европейским препаратам от гепатита С

До недавнего времени гепатит С оставался малоизученной и сложно диагностируемой болезнью. Во многих случаях больной даже не подозревал о своем состоянии, оставаясь носителем вируса, который долгие годы никак себя не проявлял. При этом отсутствие адекватного лечения в большинстве случаев приводило к постепенному поражению и отказу работы печени, вплоть до развития онкологии. И только 5% больных способны самоизлечиться самостоятельно, что связано с особенностями организма и его иммунной системы. В остальных случаях необходимо серьезное и достаточно дорогостоящее лечение.

Лекарственные препараты, которые помогают в борьбе с данным вирусом, активно производят европейские и американские компании. Однако их стоимость достаточно высока, поэтому такое лечение требует больших расходов. Отличной альтернативой может стать покупка индийских дженериков, которые постепенно завоевывают отечественный рынок. Эти препараты являются аналогами оригинальных лекарств, однако они производятся без патента.

Одним из наиболее востребованных дженериков для лечения гепатита С является софосбувир. Этот препарат используется в составе комплексной терапии, позволяя существенно повысить эффективность лечения. Приобрести его можно напрямую в Индии, либо обратившись к помощи портала HCV24. Компания имеет внушительный опыт работы с поставками иностранных дженериков в Россию. При этом цена софосбувира в Москве в этом случае будет в несколько раз дешевле, чем европейского препарата.

На сайте можно оформить заказ сразу на весь комплекс лекарств. Благодаря этому пациент получает все необходимые препараты без необходимости заботиться о закупке других составляющих терапии. К тому же, в нашей стране эти средства не удастся приобрести, просто обратившись в аптеку, так как ни не зарегистрированы на территории России.

Стоимость препаратов для конечного потребителя будет зависеть и от особенностей доставки. Портал HCV24 предлагает два варианта. Первый - это экспресс-доставка, благодаря которой можно получить лекарственное средство уже через несколько дней. К такому способу прибегают тогда, когда есть срочное назначение врача. Второй вариант - это доставка из Индии почтовой службой, которая занимает около 10 дней. Наиболее востребованным является именно этот способ доставки, так как срочная потребность в этом препарате возникает не так уж часто.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.