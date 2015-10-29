Загнать в клетку. В борьбе с раком важны не только скальпель, химио­ и лучевая терапия

В Вене прошел 40­й Европейский онкологический конгресс. По традиции он именуется европейским, но на самом деле на него съезжаются специалисты со всего мира. И, скажем, когда выступал ведущий эксперт в области иммунотерапии рака Дэниел ЧЕН, то зал едва вместил слушателей из разных уголков планеты. Это объяснимо. Ведь речь шла об использовании иммунотерапии в лечении тяжелейших заболеваний, пишет «РГ».

Иммунотерапия в онкологии - не новость. Уже все согласны с тем, что в борьбе с этим недугом важны не только скальпель хирурга, химио­ и лучевая терапия. Очень важно, и с этим согласны онкологи мира, включение собственной иммунной системы человека для противостояния беде. В день открытия конгресса мы беседовали с главным онкологом Приморского края, доктором медицинских наук Людмилой ГУРИНОЙ. Людмила Ивановна не впервые участвует в работе такого форума, каждый раз преодолевая огромный путь из Владивостока. На вопрос, что больше всего поразило ее на данном конгрессе, она ответила: "Успехи молекулярной диагностики опухолей. Распознавание рака на молекулярно­генетическом уровне становится все более успешным". И это уже не удел каких­то особых лабораторий, это уже практика, которая используется в службе здравоохранения разных стран, в том числе и в России.

Хотя Людмила Ивановна сетовала на то, что в Приморье из всего многообразия необходимых генетических маркеров их лаборатория определяет лишь несколько. Почему? Очень дорогое оборудование, расходные материалы. А главное - нет подготовленных кадров. Поэтому из Приморского края диагностические материалы отправляют в лаборатории Москвы, Санкт­Петербурга и Новосибирска. И те пациенты, материал которых был обработан, отправлен и получен результат, оказываются в лучшем положении, так как в таких случаях пациентам назначаются таргетные препараты. То есть препараты, бьющие в саму опухоль и не затрагивающие окружающие здоровые ткани. Людмила Гурина надеется, что материалы прошедшего конгресса поспособствуют тому, что во Владивостоке в онкологическом диспансере откроется молекулярно­генетическая лаборатория.

Диагностика на молекулярно­генетическом уровне - об этом немало говорилось на конгрессе - важнейшее условие успеха в том числе и для распознания лимфолейкоза. Есть печальная статистика. Каждый год почти 15 тысяч человек только в нашей стране умирают от различных видов злокачественных заболеваний крови. А диагноз "хронический лимфолейкоз", как и много лет назад, приводит людей в ужас. Между тем именно в борьбе с этим видом рака успехи наиболее заметны. Об этом беседуем с ведущим российским онкогематологом, членом­корреспондентом РАН Ириной ПОДДУБНОЙ.

- Ирина Владимировна, впечатление такое, что именно злокачественных заболеваний крови становится больше. Другие виды рака чуть сдают свои позиции, а вот лейкозы нет?

- И другие опухоли, к сожалению, своих позиций не сдают. Но количество больных лейкозами и лимфомами действительно растет. Почему? В частности, потому, что хронический лимфолейкоз - болезнь пожилых людей. А мы стали жить дольше. И это рождает новые проблемы. Люди в возрасте болеют иначе, чем молодые. И подход к их лечению, а главное - лекарственная терапия, должны быть иными.

- На конгрессе говорилось о препарате целенаправленного иммунного действия...

- Вы имеете в виду обинутузумаб, Газиву? Это название звучало на конгрессе не случайно. По сути, это прорыв в лечении хронического лимфолейкоза. Прежде всего, он высоко эффективен и практически не токсичен. И значит, ему все возрасты пациентов покорны. Основное действие препарата - активация собственной противоопухолевой иммунной системы пациента, то есть сам организм, его иммунная система, сражается с болезнью.

"Журнал Здоровья".