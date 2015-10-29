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В школах будут раздавать листовки о детях-носителях ВИЧ
Активисты разработали и предложили использовать Роспотребнадзору листовку «ВИЧ не передается через парту!», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Сейчас ее уже готовится распространять в школах Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В листовке говорится, что с ВИЧ-инфицированным ребенком не опасно сидеть за одной партой, есть за одним столом в столовой и делиться в обнимку секретами.
Как рассказала один из инициаторов создания листовки Татьяна Евлампиева, если в детском саду или школе есть ВИЧ-положительный ребенок, родители остальных детей нередко относятся к этой ситуации со страхом и пытаются добиться, чтобы такого малыша изолировали. По словам активистов, сразу два подобных случая недавно было в Татарстане.
– Сироту с ВИЧ, которую бабушка воспитывает, не хотели брать в садик. ВИЧ-положительную девочку из первого класса перевели на надомное обучение, когда узнали диагноз, – рассказала активист Анастасия Кузина. – Оба случая были в Татарстане.
По словам Татьяны Евлампиевой, листовка подготовлена «в первую очередь для мам, пап, бабушек, дедушек, всех скептиков, которые не хотят ничего слышать и твердят, что ВИЧ-инфицированных детей нельзя допускать в школы».
– Мы думали, что листовка будет распространяться только в соцсетях, но неожиданно люди стали откликаться и просить прислать им макет, чтобы они могли ее напечатать, – сказала она. – Сейчас нашу листовку готовится печатать Свердловский центр СПИД.
В Свердловском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями подтвердили эту информацию.
– Мы будем распространять листовки в школах всех муниципальных образований области, – сказала представитель центра Мария Костарева. – Отношение общества к этой теме такое, что если спросить человека, как он отнесется к тому, что будет работать в одном офисе с ВИЧ-положительным, он скажет: «Все в порядке, буду работать и общаться с ним». Но если спросить этого же человека, как он отнесется к тому, что его ребенок в детском саду будет находиться вместе с ВИЧ-положительным малышом, он скажет: «Ни за что».
Родители часто сообщают о своих страхах на интернет-форумах. Типичный пример: «Моему ребенку 3 года. В нашей группе есть ребенок с ВИЧ. Насколько я понимаю, с таким диагнозом ребенок допускается в дет сад на законных основаниях и отказать ему в этом администрация права не имеет. Мне очень жаль того маленького человечка. Но я как мама очень обеспокоена здоровьем своего. Ведь дети в таком возрасте кусаются, дерутся и царапаются по сто раз в день».
«Иногда дети дерутся, а малыши даже кусаются, – говорится в листовке. – Появляется кровь. Однако она опасна только при попадании большого количества на открытую рану. Как правило, дети с ВИЧ уже с маленького возраста начинают принимать специальную терапию, таблетки, которые не дают вирусу размножаться. Это делает риск инфицирования еще менее вероятным».
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский отметил, что теории о риске заражения могут быть самые разные, но за 30 лет распространения ВИЧ не было зафиксировано ни одного случая заражения в быту.
Также активисты направили листовку и информацию о ней в Роспотребнадзор, чтобы он мог ее использовать.
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Я тоже не хочу, чтобы мой ребенок контактировал с ВИЧ инфекцированным ребенком особенно в садике, т. к. в игре, драке всякое бывает, так же как и кушать с одной ложки - это же дети. Хотя я без труда могу общаться с человеком больним ВИЧ, т. к. могу контролировать и не допустить эту болезнь у себя.