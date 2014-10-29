Вирус Эбола уже на пороге России

Вероятность того, что первый зараженный лихорадкой Эбола появится в России к концу октября, составляет 1%, спустя еще месяц - это 5%. Такие расчеты предоставили «Известиям» в Лаборатории моделирования биологических и социотехнических систем (MoBS) Северо-Восточного университета Бостона. Модель построена на основе динамики и специфики распространения заболевания, эпидемия стартовала в начале 2014 года.

- Сейчас на основе развития эпидемии мы можем предсказать вероятность того, когда произойдет первое заражение в той или иной стране. Так, например, согласно нашим данным, возможность того, что зараженный лихорадкой Эбола пересечет границу с Россией до 24 октября, крайне низкая - всего 1%. Однако уже к 24 ноября такая вероятность повысится и составит уже 5%. Вероятность будет и дальше расти в разы, если в странах Западной Африки не будут приняты должные меры по локализации вспышки лихорадки Эбола, - рассказал «Известиям» научный сотрудник MoBS Марсело ГОМЕС.

Он отметил, что более долгосрочного прогноза лаборатория дать не может, только на 1-2 месяца, поскольку влияют слишком много факторов: например, может сказаться улучшение ситуации со здравоохранением в странах заражения, сокращение или рост международной помощи, предоставляемой в пострадавший регион, изменения в авиационном сообщении и проч.

В начале октября MoBS предсказала, что риск распространения лихорадки в Великобританию и во Францию к 24 октября составит 50% и 75% соответственно, этот прогноз опубликовали британские СМИ. Также высокий уровень риска, по данным лаборатории, касается Бельгии, Испании и Швейцарии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также заявляла, что появление новых случаев заражения лихорадкой в Европе неминуемо. 7 октября был зафиксирован первый в Европе случай заражения лихорадкой Эбола: заразилась медсестра, которая ухаживала за двумя больными в госпитале Мадрида. Медсестра, имя которой испанские власти решили не раскрывать, заразилась от двух священников, подхвативших лихорадку в Западной Африке. Последний из них умер еще 25 сентября. Медсестра ушла в отпуск, но 30 сентября у нее проявились симптомы лихорадки.

Лихорадку завезут в Россию тоже по воздуху, считают в MoBS.

- Несмотря на то что объем авиасообщений между Россией и Западной Африкой в сравнении с такими европейскими странами, как Великобритания и Франция, небольшой, авиаперевозки все равно есть. Поэтому в России, конечно, вероятность меньше, чем в этих странах, - говорит Марсело Гомес. - Важно, чтобы российские ведомства, отвечающие за здравоохранение, тщательно подготовились к проведению диагностики пассажиров, прибывающих в Россию.

Результаты исследования MoBS можно считать убедительными, считает доктор биологических наук академик РАЕН Александр БУТЕНКО. Авиационные перевозки действительно являются основным способом переноса лихорадки, интенсивность перемещения людей имеет основное значение для распространения вируса, говорит он.

Других способов распространения лихорадки в Россию не видит и Виктор МАЛЕЕВ, академик РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

- Вирус не может попасть через продукты питания, которые нам поступают из Африки. Через бананы, конечно, может, но за время, пока они до нас дойдут, вирус погибнет. Причем никто не будет покупать надкусанный банан. Еще можно заразиться от летучих мышей, если нам их будут посылать для питания, - отшучивается он.

Прямых рейсов в Западную Африку нет, заявили в пресс-службах Домодедово, Шереметьево и Внуково. При этом стыковочные рейсы ходят достаточно часто, но уровень цен на билеты высокий: билет экономкласса, например, в Конакри (Гвинея) обойдется от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Всех прибывающих в московские аэропорты стыковочными рейсами из Западной Африки проверяют медицинские работники, сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Томас Дункан, первый американский пациент, заразившийся лихорадкой Эбола, скончался 8 октября. По последним данным ВОЗ, всего лихорадкой заразилось около 7,5 тыс. человек, умерли - более 3,5 тыс. человек, более 370 заразившихся - медики, из которых умерли 216 человек. Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола уже разработана компанией Chimerix Inc. (США), недавно она получила предварительное одобрение американского Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Медикам потребуется провести дополнительные испытания вакцины, но в крайних случаях использовать ее уже можно. Вакцину разработали и в российском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», сейчас идут доклинические испытания.

ZRPRESS.RU, Владивосток.