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Унесший тысячи жизней "гонконгский грипп" может прийти в Россию через Владивосток

29 Сентября 2016, 08:29 | В России

В 2016 году россиян атакует известный с середины прошлого века вирус «гонконгского гриппа». Это очень тревожит Роспотребнадзор, поведала глава ведомства Анна Попова на пресс-конференции, посвященной новому эпидемическому сезону, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Что нас очень тревожит, это то, что изменился штамм гриппа А(H3N2), в прошлом году это была Швейцария-2013, в этом году это вариант – Гонконг, описанный в 2014 году. Но с "гонконгским гриппом" мы, человечество, знакомы достаточно давно. В этом году он придет на территорию Северного полушария снова», - рассказала Попова.

Заболевание этим гриппом проходит нелегкого и даже может привести к летальному исходу: в середине 60-х этот штамм вируса унес жизни нескольких тысяч людей. Глава Роспотребнадзора в очередной раз призвала россиян вакцинироваться.

По традиции очагами первичного распространения гриппа становятся регионы Южной Азии, с рядом из которых регионы Дальнего Востока поддерживают достаточно тесную транспортно-логистическую связь. Поэтому грипп может зайти в нашу страну и по этим путям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: а(h3n2)  штамм  сезон  здоровье  гонконгский грипп  прививка  грипп 






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