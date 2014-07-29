В студенческих общагах установят автоматы по продаже презервативов

В студенческих общежитиях Москвы могут установить автоматы с презервативами стоимостью около 15 рублей. Таким образом предполагается снизить количество абортов, которые, по статистике, очень часто делают на первых курсах вузов. Эту идею рассмотрят в Совете ректоров Москвы и Московской области.

Об этом рассказали «Известиям» в президиуме совета. Идею уже поддержал департамент торговли и услуг Москвы. Как рассказал «Известиям» руководитель ведомства Алексей Немерюк, он обсуждает с департаментом образования возможность определения пилотных общежитий для реализации проекта.

По словам Немерюка, вендинговые аппараты с презервативами могут появиться в университетских общежитиях до конца лета. Стоимость презервативов предполагается сделать ниже, чем в коммерческих аптеках, — около 15 рублей за штуку.

- Мы обсудим этот вопрос с производителями, — пояснил Немерюк.

По оценкам экспертов, более 15% абортов приходится на девушек в возрасте от 15 до 21 года. За 2013 год в России было проведено около 1 млн абортов.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро отметил, что вендинговые аппараты со средствами контрацепции успешно работают в некоторых кампусах США, если это не запрещено законодательством и штат не относится к так называемому библейскому поясу. Также подобная практика существует в общежитиях Сорбонны (Франция).

А вот председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества Всеволод ЧАПЛИН уверен, что установка автоматов с презервативами будет пропагандой добрачного секса.

- Когда возникает индустрия блуда, через нее он навязывается людям. Дальше - больше: сначала будут навязывать презервативы, потом интимные услуги, потом укромные места, - возмущается Чаплин. По его мнению, автоматы с контрацептивами также могут навредить имиджу вузов и «высшая школа будет восприниматься как место оказания самых разных услуг».

О подобных планах в администрациях приморских вузов пока не сообщали.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.