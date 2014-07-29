Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В студенческих общагах установят автоматы по продаже презервативов
В студенческих общежитиях Москвы могут установить автоматы с презервативами стоимостью около 15 рублей. Таким образом предполагается снизить количество абортов, которые, по статистике, очень часто делают на первых курсах вузов. Эту идею рассмотрят в Совете ректоров Москвы и Московской области.
Об этом рассказали «Известиям» в президиуме совета. Идею уже поддержал департамент торговли и услуг Москвы. Как рассказал «Известиям» руководитель ведомства Алексей Немерюк, он обсуждает с департаментом образования возможность определения пилотных общежитий для реализации проекта.
По словам Немерюка, вендинговые аппараты с презервативами могут появиться в университетских общежитиях до конца лета. Стоимость презервативов предполагается сделать ниже, чем в коммерческих аптеках, — около 15 рублей за штуку.
- Мы обсудим этот вопрос с производителями, — пояснил Немерюк.
По оценкам экспертов, более 15% абортов приходится на девушек в возрасте от 15 до 21 года. За 2013 год в России было проведено около 1 млн абортов.
Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро отметил, что вендинговые аппараты со средствами контрацепции успешно работают в некоторых кампусах США, если это не запрещено законодательством и штат не относится к так называемому библейскому поясу. Также подобная практика существует в общежитиях Сорбонны (Франция).
А вот председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества Всеволод ЧАПЛИН уверен, что установка автоматов с презервативами будет пропагандой добрачного секса.
- Когда возникает индустрия блуда, через нее он навязывается людям. Дальше - больше: сначала будут навязывать презервативы, потом интимные услуги, потом укромные места, - возмущается Чаплин. По его мнению, автоматы с контрацептивами также могут навредить имиджу вузов и «высшая школа будет восприниматься как место оказания самых разных услуг».
О подобных планах в администрациях приморских вузов пока не сообщали.
Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Девы, приступайте к водным процедурам!
- 15 фруктов и ягод, ради которых мы ждем лета
- Эксперты рассказали, где в России проживает больше всего ВИЧ-инфицированных
- 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
- Гепатит от А до С
- Добро пожаловаться
- Медпомощь в России становится менее доступной
- В России могут разрешить выращивание опиумного мака
- Инвалидность можно получить и заочно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
Ну, правильно. . . А то эти кретины сопливые ****** как кролики, заражаются всякой фигнёй, беременеют, а потом делают аборты пачками и долго лечат болячки. Пусть думают о здоровье.