www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Знай наших!
Распечатать

В студенческих общагах установят автоматы по продаже презервативов

29 Июля 2014, 13:50 | В России

В студенческих общежитиях Москвы могут установить автоматы с презервативами стоимостью около 15 рублей. Таким образом предполагается снизить количество абортов, которые, по статистике, очень часто делают на первых курсах вузов. Эту идею рассмотрят в Совете ректоров Москвы и Московской области.

Об этом рассказали «Известиям» в президиуме совета. Идею уже поддержал департамент торговли и услуг Москвы. Как рассказал «Известиям» руководитель ведомства Алексей Немерюк, он обсуждает с департаментом образования возможность определения пилотных общежитий для реализации проекта.

По словам Немерюка, вендинговые аппараты с презервативами могут появиться в университетских общежитиях до конца лета. Стоимость презервативов предполагается сделать ниже, чем в коммерческих аптеках, — около 15 рублей за штуку.

- Мы обсудим этот вопрос с производителями, — пояснил Немерюк.

По оценкам экспертов, более 15% абортов приходится на девушек в возрасте от 15 до 21 года. За 2013 год в России было проведено около 1 млн абортов.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро отметил, что вендинговые аппараты со средствами контрацепции успешно работают в некоторых кампусах США, если это не запрещено законодательством и штат не относится к так называемому библейскому поясу. Также подобная практика существует в общежитиях Сорбонны (Франция).

А вот председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества Всеволод ЧАПЛИН уверен, что установка автоматов с презервативами будет пропагандой добрачного секса.

- Когда возникает индустрия блуда, через нее он навязывается людям. Дальше - больше: сначала будут навязывать презервативы, потом интимные услуги, потом укромные места, - возмущается Чаплин. По его мнению, автоматы с контрацептивами также могут навредить имиджу вузов и «высшая школа будет восприниматься как место оказания самых разных услуг».

О подобных планах в администрациях приморских вузов пока не сообщали.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: вуз  контрацептив  церковь  здоровье  студент  аборт 






Новости раздела








Комментарии

  • Лялька14:48, 29.07.2014#

    Ну, правильно. . . А то эти кретины сопливые ****** как кролики, заражаются всякой фигнёй, беременеют, а потом делают аборты пачками и долго лечат болячки. Пусть думают о здоровье.

  • 12314:55, 29.07.2014#

    Ну а что бы гундяевцам не обидно было, пусть ставят рядом автоматы с молитвенниками. Посмотрим, что больше спросом будет пользоваться))

  • Псевдоним14:55, 29.07.2014#

    Когда жила в общежитии на этих сопляков с общежития вообще даже не смотрела не говоря уже про какие то там романы.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:15, 29.07.2014#

    А миромистин на разлив будут продовать?

  • Псевдоним15:38, 29.07.2014#

    а рядом автомат с водкой и можно не выходить вообще. .

  • fuck16:24, 29.07.2014#

    похоть и растление. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru