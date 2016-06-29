Высоким людям в России запретят удлинять ноги

Российские врачи ввели ограничения на проведение операции по удлинению ног с помощью аппарата Илизарова, если это делается исключительно для красоты. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом проинформировал руководитель Российского научного центра им. Г. А. Илизарова в Кургане Александр Губин. Разрешение на операцию, чтобы стать выше, может получить мужчина с ростом не более 170 см, женщина - не более 165 см.

«У нас введены жесткие ограничения на косметическое удлинение ног. Разрешение на операцию, чтобы стать выше, может получить мужчина с ростом не более 170 см, женщина - не более 165 см. Также все претенденты проходят тщательное психологическое исследование. Мы считаем, что нужно оперировать нуждающихся пациентов, а не девушек, которые мечтают стать топ-моделями», - отметил он.

Ограничения введены врачами центра Илизарова из-за этических соображений. «Удлинение ног для красоты не может быть трендом. Такие операции входят в большую конфронтацию с этическими аспектами. Дело в том, что неминуемо мы наносим травму организму, тем самым нарушая клятву Гиппократа «не навреди», - рассказал Губин.

В год в Кургане делают не более 10 косметических операций. Чтобы удлинить ноги, пациентам сначала ломают кости, а затем ставят аппарат Илизарова. За одну манипуляцию можно увечить рост до 6-8 см, стоимость процедуры - около 250 тысяч рублей. На данный момент рекорд по удлинению кости ноги с помощью аппарата Илизарова - 54 см. «Это эксклюзивные операции, которые занимают длительное время, разбиты на этапы и проводятся исключительно в медицинских целях. Если удлинение менее 5 см - последствий для организма гораздо меньше», - подчеркнул Губин.

В Кургане проходит конференция «Костная патология - от теории до практики». Она посвящена 65-летию метода Илизарова и 45-летию Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия».

Курганский научный центр им. академика Г.А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза, сегодня его применяют более чем в 60 странах мира. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. В год в центре Илизарова проводится около 11 тысяч операций.