www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Высоким людям в России запретят удлинять ноги

29 Июня 2016, 17:15 | В России

Российские врачи ввели ограничения на проведение операции по удлинению ног с помощью аппарата Илизарова, если это делается исключительно для красоты. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом проинформировал руководитель Российского научного центра им. Г. А. Илизарова в Кургане Александр Губин. Разрешение на операцию, чтобы стать выше, может получить мужчина с ростом не более 170 см, женщина - не более 165 см.

«У нас введены жесткие ограничения на косметическое удлинение ног. Разрешение на операцию, чтобы стать выше, может получить мужчина с ростом не более 170 см, женщина - не более 165 см. Также все претенденты проходят тщательное психологическое исследование. Мы считаем, что нужно оперировать нуждающихся пациентов, а не девушек, которые мечтают стать топ-моделями», - отметил он.

Ограничения введены врачами центра Илизарова из-за этических соображений. «Удлинение ног для красоты не может быть трендом. Такие операции входят в большую конфронтацию с этическими аспектами. Дело в том, что неминуемо мы наносим травму организму, тем самым нарушая клятву Гиппократа «не навреди», - рассказал Губин.

В год в Кургане делают не более 10 косметических операций. Чтобы удлинить ноги, пациентам сначала ломают кости, а затем ставят аппарат Илизарова. За одну манипуляцию можно увечить рост до 6-8 см, стоимость процедуры - около 250 тысяч рублей. На данный момент рекорд по удлинению кости ноги с помощью аппарата Илизарова - 54 см. «Это эксклюзивные операции, которые занимают длительное время, разбиты на этапы и проводятся исключительно в медицинских целях. Если удлинение менее 5 см - последствий для организма гораздо меньше», - подчеркнул Губин.

В Кургане проходит конференция «Костная патология - от теории до практики». Она посвящена 65-летию метода Илизарова и 45-летию Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия».

Курганский научный центр им. академика Г.А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза, сегодня его применяют более чем в 60 странах мира. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. В год в центре Илизарова проводится около 11 тысяч операций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ноги  аппарат илизарова  удлинение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru