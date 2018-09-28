Гороскоп: Весы, не подцепите вирус!

Гороскоп здоровья на октябрь

Женщина-Овен. Пейте больше качественной минеральной воды без газа. После занятий спортом умывайтесь минеральной водой. Пейте домашние морсы из клюквы, брусники, морошки. Профилактика даст хорошие результаты, особенно если у вас есть хронические заболевания выводящих путей. Принимайте ванны с настоями манжетки и тысячелистника, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на prostotak.net.

Мужчина-Овен. Жалобы близких на жизнь могут вызвать у вас состояние, близкое к панике. Поэтому сейчас лучше не общаться с мнительными людьми, иначе ваше самочувствие ухудшится. В начале месяца вы можете ощутить, что ваши силы на исходе. Уменьшите физические нагрузки, даже если совсем недавно вы были бодры и веселы. Вы можете решиться на обследование.

Женщина-Телец. Вспомните о пользе витаминов. Ешьте побольше свежей зелени петрушки, укропа, зеленого лука, кинзы. Диета, диета и еще раз диета. Этот месяц богат на соблазны и стрессы, а, как известно, переживания всегда хочется заесть. Берите на работу яблоки, апельсины, киви, и вы сможете легко утолить голод.

Мужчина-Телец. В первой половине октября лучше не посещать врачей - отношение к вам будет невнимательным. Позже кто-то из ваших близких порекомендует вам прекрасного врача-специалиста. Не упустите шанс, обязательно запишитесь к нему на прием.

Женщина-Близнецы. Ешьте побольше зелени и орехов и делайте физические упражнения на растяжку. Старайтесь пить больше жидкости. Первая неделя благоприятна для домашних косметических процедур делайте маникюр и педикюр, ванночки для ног и рук с добавлением морской соли и настоя подорожника.

Мужчина-Близнецы. В вопросах здоровья сильное влияние на вас окажет любимая женщина. Ее советы вы будете воспринимать как стимул к активным действиям. До 10 октября лучше не консультироваться с врачами, вы слишком мнительны. Сейчас просто необходимо отвлечься, развеяться, отдохнуть. Это изменит ваше настроение, отношение к себе, а там и здоровье улучшится. После 20-го числа отличный период для того, чтобы пройти обследование.

Женщина-Рак. Делайте маски для лица, пейте зеленый чай, настои душицы, ромашки и шиповника. Важно придерживаться диеты, избегайте острой и соленой пищи. Хорошо, если ваше повседневное меню будет состоять из тушеных овощей, риса и молочных продуктов.

Мужчина-Рак. Вы начнете решительно бороться с лишним весом, ограничивая себя во всем. После 13 октября вас будет беспокоить самочувствие кого-то из родных. Даже можете заподозрить у себя наследственное заболевание. Обратитесь за консультацией к специалисту.

Женщина-Лев. Делайте массаж лица и зоны декольте ледяными кубиками с фруктовым соком. Полезны маски из овсяных хлопьев, тертого яблока и оливкового масла. Сейчас лучше ограничить потребление мяса, особенно жирного и жареного. Придерживайтесь средиземноморского меню.

Мужчина-Лев. Первая неделя хороша для визита к врачу. Старайтесь не перенапрягаться и побольше отдыхайте, избегайте шумных компаний. Начинайте утро с бега и зарядки на свежем воздухе. Сейчас вы сможете заложить программу здорового питания на месяц вперед.

Женщина-Дева. В октябре первая неделя активности и больших эмоций. Вам потребуется мобилизация всех сил, поэтому очень важно правильно питаться. Предпочитайте супы из бобовых, нежирный творог и рыбу. Лучше ограничить потребление жидкости и принять общеоздоровительные меры. В вашем рационе должны доминировать продукты, богатые кальцием, орехи, сыр, творог.

Мужчина-Дева. Даже если ранее вы совсем не интересовались современной диетологией, сейчас ваши взгляды поменяются кардинально. Многих мужчин-Дев перестанет устраивать их внешний вид. Сейчас вам вполне можно попробовать подходящую вам диету, но только в том случае, если у вас нет хронических заболеваний ЖКТ.

Женщина-Весы. Есть вероятность развития простуды, вы можете подцепить вирус. Реже пользуйтесь общественным транспортом. Вы принимаете слишком близко к сердцу текущие трудности. Придерживайтесь диеты и добьетесь ощутимых результатов. После 20 октября хорошее время для какой-то неприятной медпроцедуры, которую вы давно откладывали.

Мужчина-Весы. В начале месяца поездки очень нежелательны. Постарайтесь их избегать, особенно если чувствуете усталость. Сейчас велика вероятность отравления, переедания, ухудшения самочувствия и всевозможных эмоциональных срывов. Вторая половина месяца отличный период для занятий спортом, это ощутимо укрепит ваше здоровье.

Женщина-Скорпион. Декоративная косметика и модная бижутерия просто необходимы каждой уважающей себя женщине. Сейчас рекомендуется делать силовые упражнения, уделите особое внимание мышцам рук, спины и верхней части живота. Вы имеете полное право разориться и нанести визит хорошему косметологу.

Мужчина-Скорпион. Общение в дружеской компании порадует вас, но воздержитесь от искушения съесть в гостях что-то лишнее. Есть вероятность осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Вам захочется выяснить причины своего недомогания. Можно обследоваться, но объективных результатов вы не получите. Во второй половине октября любимая надумает побаловать вас чем-то вкусненьким.

Женщина-Стрелец. Во второй половине месяца увеличится нагрузка на почки. Во избежание отеков не злоупотребляйте спиртными напитками, пейте меньше воды, особенно на ночь. Настало время, чтобы сменить имидж. Чаще устраивайте походы в салон красоты и магазины модной одежды. Прекрасный эффект ожидается от косметических процедур.

Мужчина-Стрелец. Стоит побаловать себя сладостями домашнего приготовления. Выпечка с сухофруктами и орехами, пирожки с яблоками, цукаты - иногда такие праздники просто необходимы. Примите профилактические меры, особенно при наличии хронических заболеваний выводящих путей. Пейте морсы из клюквы или морошки. Эффективными будут ванны с травой манжетки и тысячелистника.

Женщина-Козерог. Сейчас особенно полезно пить минеральную воду. После занятий спортом попробуйте еще и умываться минералкой. Нужно есть больше зелени, орехов и делать физические упражнения на растяжку. Принимайте ванны с эфирными маслами розы и апельсина. Эффективными будут оздоровительные процедуры, требующие проявления силы воли и терпения, разнообразные чистки, диеты, голодания.

Мужчина-Козерог. У вас достаточно сил, чтобы заниматься профилактикой, направленной на укрепление иммунитета. Но вам не захочется тратить на это время. Вы можете разболеться, причем недомогание будет развиваться достаточно быстро. В первой половине месяца все определяет ваша сила воли. Если ваши намерения не меняются каждые пять минут, то у вас хватит твердости, чтобы начать курс лечения или обследование.

Женщина-Водолей. Пейте зеленые чаи, отвары душицы, ромашки и шиповника. Это не только оздоровит вас, но и уменьшит аппетит, поможет соблюдать диету. Важно избегать острой и соленой пищи. Хорошо, если ваше меню будет состоять из тушеных овощей и молочных продуктов. Вам подходят упражнения с элементами йоги и других восточных техник.

Мужчина-Водолей. Будет много поводов для волнений, на вас ляжет серьезная нагрузка на службе, возможны переработки и переутомление. На первой неделе будет много ненужного вам общения, неожиданных поездок, лишней суеты. Берегите иммунитет, он сейчас у вас ослаблен.

Женщина-Рыбы. Почаще массируйте лицо и зону декольте замороженными кубиками фруктового сока. Это вернет свежесть вашей коже. Лучше ограничить потребление мяса, особенно жирного и жареного. Придерживайтесь средиземноморского меню: рыба и морепродукты, овощные салаты с брынзой и помидорами. Не перенапрягайтесь, избегайте шумных компаний.

Мужчина-Рыбы. Неблагоприятный период для обследования и посещений врача. Вы слишком мнительны, любые слова можете воспринимать слишком всерьез. Обратите внимание на то, чем питаетесь. Нездоровая пища может стать причиной проявления различных заболеваний. В середине месяца возможны и стрессы, и волнения, но поводы будут радостными.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.