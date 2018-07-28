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Эксперты рассказали, где в России проживает больше всего ВИЧ-­инфицированных

28 Июля 2018, 16:59 | В России

Эксперты подсчитали, в каких регионах России складывается наиболее неблагоприятная ситуация с ВИЧ, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на «Интерфакс». Комментирует руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова: «Лидируют отнюдь не столицы. Это Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты­-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Почему? Да потому, что в 90­-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика.

Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь. Не случайно основные носители ВИЧ-­инфекции - это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Среди мужчин в возрасте 35­-39 лет более 3% живут с установленным диагнозом ВИЧ. А это, по сути, генофонд страны. Что самое печальное, потому что это возраст не только любви, но и активной трудовой, интеллектуальной деятельности».

Попова подчеркивает, что эта ситуация не исключительна для России. Картина характерна для всей Восточной Европы и Центральной Азии. К слову сказать, еще два года назад врачи били тревогу в отношении отдельных регионов страны. В частности, тревожная ситуация складывалась в Екатеринбурге (официально ВИЧ­-положителен каждый 50-­й горожанин). А Свердловская область в целом находилась на первом месте по числу заболевших на 100000 населения. Хотя антиретровирусную терапию получают более 90% зараженных, ВИЧ продолжает свой ход по стране.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.

Автор: По материалам информагентств
Теги: лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  инфекции  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  вирус  вич 



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