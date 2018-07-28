28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

В 2010 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом.

С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом. В альянс входят 230 организаций из 81 страны мира, работающих в области гепатита.

Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха Самюэля, открывшего вирус гепатита В.

Символом Дня борьбы с гепатитом являются «Три мудрые обезьяны» и соответствующий девиз - «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу» - как показатель отношения современного общества к проблеме гепатита, то есть игнорирование этой грозной проблемы.

Гепатит - воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире. Вирусный гепатит является одной из восьми основных причин смерти в мире, ежегодно этот недуг уносит жизни почти 1,5 миллиона человек.

Распространению заболевания способствует то, что в подавляющем большинстве случаев оно протекает скрыто и бессимптомно. Без лечения хронический вирусный гепатит часто приводит к развитию цирроза или рака печени. Однако многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником вируса для других людей.

В Российской Федерации, в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 декабря 2004 года, гепатит B и C включен в перечень социально значимых заболеваний.

В России вакцина против вирусного гепатита В внесена в календарь обязательных бесплатных прививок. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С инфицированы более 8 миллионов россиян. Чаще всего болеют люди наиболее трудоспособного возраста - от 20 до 39 лет.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.