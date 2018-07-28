Гепатит от А до С

В России, как и во всем мире, эпидемия гепатита С. Прививки от него, в отличие от не менее опасного гепатита В, нет. А риск заразиться серьезен. За последние 10 лет число больных в нашей стране выросло в три раза, почти до 5 млн человек, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на "Российскую газету". Ежегодно эту армию пополняют более 50 тысяч человек. Радует одно: гепатит С перешел в разряд полностью излечимых инфекций. Но лечение очень дорого, а потому доступно единицам.

Что надо знать, чтобы снизить вероятность заражения? Что делать, если выяснилось, что человек уже болен? С инфекционным гепатитом С связано много заблуждений. Вот лишь основные.

Гепатит С - не такое уж серьезное заболевание, чаще всего у человека вообще нет никаких неприятных симптомов.

На самом деле гепатит вызывает больше смертей, чем ВИЧ, рассказала «РГ» инфекционист, кандидат меднаук Елена Корейво. Да, болезнь чаще всего развивается медленно и длительное время бессимптомно. В первые полгода признаки заболевания обнаруживаются лишь у одного из пяти инфицированных. И это даже хорошо: значит, организм борется. И многие такие пациенты выздоравливают. Но у 60-80% гепатит переходит в хроническую форму, и тогда прогноз тревожный: постепенно развивается фиброз (перерождение здоровой ткани), а затем и цирроз печени, печеночная недостаточность, рак. «Цикл» до печального исхода занимает 15-20 лет, но иногда болезнь атакует стремительно.

Мне делали прививку от гепатита А и В, я не заражусь.

На самом деле инфекционные гепатиты А,В,С,Е - это разные заболевания со схожей картиной течения, вызываемые разными типами вирусов. А и Е - инфекции «грязных рук», передаются с пищей, грязной водой. В и С передаются с кровью, именно они вызывают тяжелые последствия чаще всего. При этом вакцина есть только от гепатитов А и В. Поэтому сдержать распространение гепатита В удается лучше, а заболеваемость гепатитом С растет.

Я не колю наркотики, я не заражусь.

На самом деле гепатит С передается, когда в кровь здорового человека попадает вирус, содержащийся в крови зараженного. Источники инфекции: плохо простерилизованное медицинское оборудование (поэтому надо стараться пользоваться одноразовыми инструментами), косметические операции (пирсинг, тату, маникюр, педикюр). Бывают случаи заражения в кресле стоматолога, при проведении гастроскопии. Риск заразиться при незащищенном сексе невелик, но он тоже есть. Почти на нет сведен риск получить вирус через препараты крови. Сейчас доноров строго проверяют, а кровь выдерживают полгода «на карантине».

У коллеги по работе гепатит С, боюсь заразиться.

На самом деле гепатит редко передается бытовым путем (это возможно, например, если пользоваться общей бритвой или зубной щеткой). А воздушно-капельным путем (при кашле, чихании), а также через общие предметы (телефонные трубки), рукопожатия заразиться нельзя.

Гепатит С неизлечим.

«Гепатит С - единственное хроническое вирусное заболевание, которое может быть «вирусологически» излечено, - поясняет Елена Корейво. - Это означает, что после окончания курса лечения наблюдается устойчивый (то есть подтвержденный несколько раз с определенными интервалами) ответ, что вирус в крови больше не определяется».

Что делать, если анализ на гепатит С дал положительный результат?

Большинство узнает, что заражены, случайно: когда сдают анализы во время беременности, перед хирургической операцией, постановкой имплантов или сдачей донорской крови. И для большинства это известие - шок. Что же делать? «Прежде всего не прятать голову в песок, не отчаиваться, а обратиться к врачу-специалисту, который занимается проблемами хронических вирусных гепатитов, - говорит главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава Самарской области, доцент кафедры инфекционных болезней СамГМУ Елена Стребкова. - Это может быть инфекционист, гастроэнтеролог. Но лучше лечиться в специализированных центрах. Если в поликлинике инфекциониста нет, больного должны направить в другое учреждение».

Надо понимать: гепатит С - сложное заболевание, существует несколько генотипов вируса, поэтому лечение подбирается каждому пациенту индивидуально.

Курс лечения более доступными интерферонами стоит сегодня порядка 30-40 тысяч рублей. Препараты последнего поколения намного дороже: курс может обойтись в сумму 1 млн рублей и выше. «Если есть решение врачебной комиссии, что больному показано такое лечение, лекарство может быть закуплено за счет средств ОМС», - пояснила Елена Стребкова. В разных регионах ситуация различается, но, по ее словам, современную терапию с каждым годом получают все больше пациентов. Результат лечения зависит и от самого человека: не прерывает ли он курс, соблюдает ли рекомендации, в частности полный запрет на алкоголь, и строгую диету.

Тем не менее статистика пока неутешительна: по данным регистра больных вирусными гепатитами, сегодня лечением охвачены только около 2,4% пациентов».

Владимир Чуланов, руководитель Центра по мониторингу за вирусными гепатитами, заведующий Научно-консультативным центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии:

«Пока не создано препаратов, позволяющих полностью вылечить хронический гепатит В. Но есть лекарства, способные эффективно подавлять вирус, снижая риск развития цирроза и рака печени. Это длительная, иногда пожизненная терапия.

Иная ситуация с хроническим гепатитом С. На сегодня он полностью излечим. В 2014 году в мире, и в 2015 году в России была зарегистрирована первая схема лечения гепатита С препаратами прямого противовирусного действия. Они воздействуют непосредственно на пораженную клетку, подавляя конкретные вирусные ферменты, которые необходимы для размножения вируса».

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.