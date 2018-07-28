Медпомощь в России становится менее доступной

В прошлом году наблюдалось сокращение коечного фонда в рамках оптимизации и снижения объемов стационарной помощи, сообщает «Журнал Здоровья». Параллельно эксперты зафиксировали рост показателей больничной смертности и увеличение числа умерших на дому, передает «Ремедиум» со ссылкой на Фонд независимого мониторинга «Здоровье».

Эксперты опирались на данные Росстата, которые говорят: в 2017 г. количество коек в круглосуточных стационарах сократилось на 19900 (аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 г.). К тому же стали меньше госпитализировать - на 403000 человек. В общей сложности начиная с 2013 г. число госпитализированных уменьшилось на 971400 чел.

Комментирует директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов: «При этом внутрибольничная летальность выросла в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и составила 1,8 %. Всего же с 2013 года этот показатель увеличился на 16,1 %. То есть, как только стартовала оптимизация, происходило существенное сокращение коечного фонда, объемов госпитализаций, но одновременно происходило и ежегодное сокращение объемов амбулаторной помощи, в том числе и по профилактической работе. Нет ничего удивительного, что растет летальность на фоне снижения доступности медицинской помощи. Растет и число умерших дома. Так, в прошлом году показатель вырос на 6100 чел. по сравнению с 2016 г.».

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.