В России могут разрешить выращивание опиумного мака

В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Разрешающий культивирование растений для производства лекарств законопроект прошел согласование заинтересованных ведомств и направлен в правительство, сообщает «Журнал Здоровья».

Культивирование опиумного мака было запрещено в 1987 году. Снятие запрета позволит запустить в стране полный цикл производства обезболивающих. Сегодня сырье для препаратов закупают за рубежом. Поправки необходимы для обеспечения лекарственной безопасности России, это часть политики импортозамещения, пояснили «Известиям» в Минпромторге.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.