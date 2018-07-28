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В России могут разрешить выращивание опиумного мака
28 Июля 2018, 13:55 | В России
В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Разрешающий культивирование растений для производства лекарств законопроект прошел согласование заинтересованных ведомств и направлен в правительство, сообщает «Журнал Здоровья».
Культивирование опиумного мака было запрещено в 1987 году. Снятие запрета позволит запустить в стране полный цикл производства обезболивающих. Сегодня сырье для препаратов закупают за рубежом. Поправки необходимы для обеспечения лекарственной безопасности России, это часть политики импортозамещения, пояснили «Известиям» в Минпромторге.
Автор: По материалам информагентств
Теги: здравоохранение лекарства заболевание лечение профилактика медицина здоровье реабилитация болезни диагностика врачи
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