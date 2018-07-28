Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инвалидность можно получить и заочно
Правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых инвалидность может быть установлена бессрочно, до достижения ребенком 18 лет и даже заочно, сообщает «Журнал Здоровья».
Документ вносит изменения в правила признания лица инвалидом, направленные на совершенствование процедуры медикосоциальной экспертизы (МСЭ) в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании, пишет medvestnik.ru.
Также предусмотрена возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.
Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма. Всего в перечень внесено 58 заболеваний. На основании скорректированного перечня специалисты МСЭ уже при первичном освидетельствовании смогут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или до достижения 18 лет.
«Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ», - говорится в пояснительной записке к документу.
Решение о заочном освидетельствовании может быть принято не только при тяжелом состоянии пациента, но и при проживании граждан в отдаленных и труднодоступных местностях. Также у россиян появляется возможность обращаться в бюро МСЭ для установления инвалидности самостоятельно даже при отсутствии направления на МСЭ.
Новости тематики
- Девы, приступайте к водным процедурам!
- 15 фруктов и ягод, ради которых мы ждем лета
- Эксперты рассказали, где в России проживает больше всего ВИЧ-инфицированных
- 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
- Гепатит от А до С
- Добро пожаловаться
- Медпомощь в России становится менее доступной
- В России могут разрешить выращивание опиумного мака
- Инвалидность можно получить и заочно
- Российские ученые научились продлевать "золотой час"
Новости раздела
- Девы, приступайте к водным процедурам!
- 15 фруктов и ягод, ради которых мы ждем лета
- Эксперты рассказали, где в России проживает больше всего ВИЧ-инфицированных
- 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
- Гепатит от А до С
- Добро пожаловаться
- Медпомощь в России становится менее доступной
- В России могут разрешить выращивание опиумного мака
- Инвалидность можно получить и заочно
- Российские ученые научились продлевать "золотой час"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье