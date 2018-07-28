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Инвалидность можно получить и заочно

28 Июля 2018, 11:47 | В России

Правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых инвалидность может быть установлена бессрочно, до достижения ребенком 18 лет и даже заочно, сообщает «Журнал Здоровья».

Документ вносит изменения в правила признания лица инвалидом, направленные на совершенствование процедуры медико­социальной экспертизы (МСЭ) в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании, пишет medvestnik.ru.

Также предусмотрена возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма. Всего в перечень внесено 58 заболеваний. На основании скорректированного перечня специалисты МСЭ уже при первичном освидетельствовании смогут устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или до достижения 18 лет.

«Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ», - говорится в пояснительной записке к документу.

Решение о заочном освидетельствовании может быть принято не только при тяжелом состоянии пациента, но и при проживании граждан в отдаленных и труднодоступных местностях. Также у россиян появляется возможность обращаться в бюро МСЭ для установления инвалидности самостоятельно даже при отсутствии направления на МСЭ.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.

Автор: По материалам информагентств
Теги: инвалидность  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  правительство  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение 



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