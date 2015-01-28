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Госдума примет закон о ликвидации медицинских учреждений
28 Января 2015, 17:02 | В России
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан», касающиеся вопросов реорганизации и ликвидации медицинских учреждений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает пресс-служба ЛДПР, парламентарии предлагают дополнить действующий закон об охране здоровья граждан новой статьей 29.1. Как следует из данной статьи, прежде, чем проводить какую-либо реструктуризацию, сначала нужно будет получить положительное заключение комиссии по оценке последствий такого решения.
Кроме того, при принятии решения о реорганизации или ликвидации медицинской организации в сельской местности необходимо будет учесть мнение местных жителей.
Автор: По материалам пресс-службы
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