Госдума примет закон о ликвидации медицинских учреждений

Госдума планирует рассмотреть поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан», касающиеся вопросов реорганизации и ликвидации медицинских учреждений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает пресс-служба ЛДПР, парламентарии предлагают дополнить действующий закон об охране здоровья граждан новой статьей 29.1. Как следует из данной статьи, прежде, чем проводить какую-либо реструктуризацию, сначала нужно будет получить положительное заключение комиссии по оценке последствий такого решения.

Кроме того, при принятии решения о реорганизации или ликвидации медицинской организации в сельской местности необходимо будет учесть мнение местных жителей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.