Лихорадка Эбола, похоже, добралась до России

В Смоленске госпитализировали семью с подозрением на лихорадку Эбола

Мужчина с высокой температурой и его супруга находятся под карантином в городской клинической больнице.

По данным LifeNews, глава семейства, 53-летний Сергей Мухин 12 ноября вернулся из командировки из Гвинеи. На днях мужчина почувствовал недомогание и сегодня был госпитализирован вместе с супругой, 52-летней Светланой, в городскую клиническую больницу Смоленска.

Как сообщил источник в городской больнице Смоленска, Мухин с высокой температурой находится в специальном боксе, его анализы доставлены в лабораторию. Медики ожидают результаты, чтобы поставить окончательный диагноз.

В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что не располагают какой-либо информацией о больном.

ZRPRESS.RU, Владивосток.