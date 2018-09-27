Силу воли можно развить

Если вы твердо решили заняться собой, закалкой своего характера, то первое, с чего стоит начать, это ознакомление с методами, которые подскажут, как развить и укрепить силу воли, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на zazama.ru.

Составьте план. Желательно, письменный. Сформулируйте все свои цели и перенесите их на бумагу. Также планируйте все необходимые дела, зафиксированные на бумаге, они будут давать более четкое представление о том, как много вы успеваете сделать, а что откладываете на потом.

Разработайте свой индивидуальный аутотренинг. Самовнушение - великая вещь. Все время хвалите себя за успехи, проговаривайте вслух свои позитивные качества, после отлично выполненного дела говорите, как вы гордитесь собой.

Избавьтесь от чувства вины. Поддаваясь соблазну, человек склонен после к самобичеванию. Корить и упрекать себя за то, что вы опять не сдержались и хлопали дверцей холодильника ночью, не стоит. Не все будет получаться сразу, возможны срывы - и это абсолютно нормально.

Начните с минимума. Не ставьте себе сразу слишком сложных задач и высоких целей. Тренируйте силу воли с небольших заданий самому себе - лень убирать вещи в шкаф? Сделайте над собой усилие и сложите все-таки свои брюки. Хочется встретиться с подругой вместо того, чтобы начать давно запланированную уборку? Хватайте швабру и беритесь за дело.

Искорените пустые занятия. Просмотр телепередач, виртуальные бесконечные путешествия по лентам социальных сетей - какую информационную нагрузку это вам приносит? Абсолютно верно, никакой. Подобные занятия крадут ваше время, а также интеллектуально истощают вас. Не тратьте свою энергию на вещи, которые не приносят вам никакой пользы.

Удерживайтесь от гастрономических прихотей. Нет, иногда, конечно, можно побаловать себя походом в фастфуд, но не делайте из этого ежедневный ритуал, пусть это скорее будет исключением, чем закономерностью. В переходе на правильное питание действует тот же принцип, что и во время занятий спортом - сначала необходимо будет себя убеждать и уговаривать. Но со временем вы с удивлением осознаете, что брокколи вкуснее, чем пицца, а молоко приятнее пить, чем пиво.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.