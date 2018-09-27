Контрацепция отмечает день рождения

Всемирный день контрацепции отмечается ежегодно 26 сентября. В 2018 году дату справляют 12-й раз. Россия присоединяется к проведению праздничных мероприятий.

Всемирный день контрацепции празднуют не только врачи-гинекологи, но и все медицинские работники, имеющие отношение к вопросам, касающимся проблем репродуктивного здоровья и планирования семьи, а также простые граждане, которые с чувством ответственности относятся к своему здоровью и продолжению рода.

Современная статистика утверждает, что около 80 млн представительниц прекрасного пола имеют незапланированную беременность и почти 2 млн из них решаются сделать аборт. Неправильно проведенная операция или осложнения после нее заканчиваются гибелью почти 70 тыс. женщин во всем мире.

Именно поэтому любому цивилизованному и ответственному человеку понятно: предохраняться надо и как можно надежнее. Когда перед женщиной встает вопрос о предохранении, часто выбор делается в пользу КОК - комбинированных оральных контрацептивов, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на whealth.ru. Но до сих пор есть те, кто уверен, что чудо-таблетки обязательно испортят их фигуру, снизят либидо или даже станут причиной онкологии. Давай разберем самые частые вопросы о противозачаточных.

Вес

«От них толстеют!» - это один из самых устойчивых мифов про противозачаточные таблетки. Знаешь почему? Потому что для пилюль первого поколения, которые дамы глотали в 60-х годах прошлого века, это не было мифом. Высокие дозы эстрогена действительно заставляли их тела женственно округляться. Но несколько следующих десятилетий развитие контрацептивных препаратов шло по пути снижения дозировок. В таблетках последнего поколения дозы эстрогена настолько низкие, что способны привести лишь к незначительному увеличению молочных желез. А тебя ведь вряд ли огорчат лишние 100-200 граммов именно в этой зоне, правда?

Кожа

«Сейчас гормональную контрацепцию в косметических целях используют даже девушки, не ведущие половую жизнь, - рассказывает Фаиля Шаряфетдинова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог, эксперт проекта «Сюрпризов - нет!». - Ведь угревая сыпь и жирный блеск часто бывают следствиями гормональных перепадов и высокого уровня мужских гормонов. Контрацептивы выравнивают гормональный баланс и избавляют от прыщей. А также помогают справиться с выпадением волос на голове и препятствуют их росту в неположенных местах - над верх¬ней губой, на подбородке и груди». Только, пожалуйста, не занимайся самолечением. Высокий тестостерон не единственная причина угревой сыпи. А значит, не всякий прыщ боится гормональной таблетки.

ПМС

Нет колебания гормонов - значит, нет предменструального синдрома. Во всяком случае, он доказанно слабее выражен у тех, кто сидит на таблетках. По крайней мере, не будешь орать на родственников и опустошать холодильник за неделю до месячных.

Либидо

В большинстве случаев КОК его повышают - причем просто потому, что ты перестаешь бояться последствий секса. Но разговоры об «утраченных желаниях» все-таки возникли не на пустом месте.

«Как известно, за либидо отвечают мужские половые гормоны, - объясняет Камиль Бахтияров, д. м. н., акушер-гинеколог сети медицинских клиник. - Девушки с исходно высоким уровнем андрогенов, как правило, бывают более темпераментными, чем все остальные. Но им же чаще приходится вести борьбу с угрями и усиками. Этим девушкам назначают контрацептивы с антиандрогенным эффектом - и они, снизив уровень мужских гормонов, снижают и либидо. Но не до нуля, а до среднестатистической нормы».

Онкология

В инструкциях к некоторым гормональным контрацептивам до сих пор пишут, что требуется более строгий контроль состояния молочных желез. В 1983 году гинеколог Малкольм Пайк из Калифорнии сообщил миру о связи КОК и рака груди. Уже через три года масштабное исследование с участием 9000 женщин, проведенное в США, опровергло эту версию. Но осадок остался. Время от времени изучение причинно-следственных связей где-нибудь в мире возобновляется - и результаты противоречивы. Основная наша мысль такова: если ты находишься в группе риска, например, имеешь плохую наследственность в плане онкологии молочной железы, прежде чем бежать в аптеку за КОК, заверни к маммологу. И лучше не к одному.

Но есть и безусловно хорошая новость: «Исследования установили и подтвердили, что гормональные контрацептивы спасают от рака эндометрия и яичников, - говорит Фаиля Шаряфетдинова. - Защитный эффект сохраняется в течение нескольких лет после прекращения приема препарата. Риск заболеть раком эндометрия уменьшается на 50%, колоректальным раком и раком яичников - на 30%, если ты принимала гормональные контрацептивы не менее двух-трех лет. Заодно КОК помогают в профилактике кист яичников, миомы матки и других распространенных женских проблем».

Тромбозы

Впервые сообщения о том, что противозачаточные таблетки повышают риск тромбоэмболических заболеваний, появились в 1967 году. Дело в том, что высокие дозы эстрогена действительно могут активизировать свертывающую систему крови. Врачи обычно не назначают КОК курящим женщинам старше 35, а также страдающим болезнями сердца - чтобы не суммировать риски. «Но наука не стоит на месте, - снова напоминает Фаиля Шаряфетдинова. - Сейчас появились современные контрацептивные таблетки без эстрогенов, а также средства с минимальным количеством гормонов».

Кости

Исследования, проведенные в США в 2010 году, показали, что у юных дев, принимающих КОК, плотность костей на 6% ниже, чем у тех, кто как-то перебивается без таблеток. Ученые и это объясняют влиянием эстрогена. В нормальном цикле он колеблется - и на пике своего уровня стимулирует рост костной массы. На фоне контрацептивов количество гормона остается ровным, поэтому уплотнения не происходит. Однако сейчас, параллельно в нескольких странах, ведутся новые изыскания, которые показывают, что после 40 лет ситуация меняется на противоположную. Собственный уровень эстрогена падает, зато искусственный в состоянии защитить твои кости. Пока врачи не дают окончательных рекомендаций по этому вопросу.

Если пропустила таблетку

При почти стопроцентной эффективности противозачаточных таблеток главный их подвох - необходимость регулярного приема. Забыла одну - и эффект нарушен. Дисциплине мы тебя учить не будем - не маленькая уже. Но вот что нужно делать, если ты не уверена, дошла ли таблетка по назначению (при желудочном расстройстве, например).

«На фоне рвоты или диареи всасывание препарата может быть неполноценным, - предупреждает Фаиля Шаряфетдинова. - Если симптомы прекратились в течение 12 часов, нужно дополнительно принять еще одну таблетку, а потом продолжать прием препарата обычным образом. Если рвота или диарея продолжаются больше 12 часов, необходимо использовать дополнительные методы контрацепции в период болезни (хотя на этом фоне тебе вряд ли захочется секса), а также в последующие семь суток».

Как сделать так, чтобы не забывать пить таблетки?

Во-первых, таблетки надо всегда носить с собой. Иначе может оказаться так, что в момент приёма таблеток Вы будете на вечеринке, а таблетки дома. Во-вторых, если у вас есть мобильный телефон, настройте на нём ежедневное напоминание о приёме таблеток, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на medgorodok.ru.

Как определить, много гормонов в таблетке или нет?

Таблетки сейчас делятся на три категории по содержанию гормонов - микродозированные - с содержанием этинилэстрадиола 20 микрограммов, например, Новинет и Линдинет-20, низкодозированные - с содержанием этинилэстрадиола 30 мкг, например, Регулон или Ригевидон, и высокодозированные, где этинилэстрадиола более 30 мкг. Высокодозированные таблетки сейчас для контрацепции не применяются. Их используют только для лечения некоторых заболеваний после тщательного обследования и в течение короткого времени. Выбирать следует из микродозированных и низкодозированных средств.

С какого возраста можно принимать противозачаточные таблетки?

Если девушка нуждается в контрацепции и у неё уже прошло две-три нормальных менструации, то ей можно назначить микродозированные противозачаточные таблетки.

Интересные факты

До 1912 года презервативы стирали и использовали многократно. Их толщина достигала 2­х миллиметров, а отличительной особенностью являлись 2 шва по бокам.

Первые тонкие дешевые и одноразовые презервативы появились в 30­х годах прошлого века.

Во время Первой мировой войны множество американских солдат оказалось на больничных койках в результате заболевания сифилисом. Идея раздавать им презервативы повергала американских моралистов в шок, и это считалось верхом неприличия.

Презервативы так же, как и все товары, имеют свой срок годности, который длится от 3 до 5 лет.

Таблетки для противозачаточного использования были предоставлены общественности в 1960 году. Тогда они освободили целое поколение женщин от страха перед нежелательной беременностью, при этом не затрагивая женскую сексуальность, что вплоть до того момента, было невообразимо.

Противозачаточные таблетки принимают 65 млн женщин, каждая четвертая из которых - из Европы.

Для того чтобы разработать и выпустить в производство новый контрацептив (оральный), необходимо вложить около 100 млн долларов и потратить не менее 10 лет.

"Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.