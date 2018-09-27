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Онищенко призывает оградить школьников от напитков с кофеином
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу, запрещающую продажу кофе на территории школ, сообщает «Журнал Здоровья» со ссылкой на РИА Новости.
- Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране, - цитирует его информагентство.
Напомним, ранее стало известно, что южнокорейские власти вводят полный запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ. Как писал корреспондент «РГ», в принципе, уже сейчас в корейских школах запрещено продавать кофе ученикам. Но там все же существуют автоматы по продаже кофе для учителей. Как заявили в Администрации по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств Кореи, доступ к этим автоматам никак не ограничивается, а потому кофе могут купить и дети.
Обновленный «Специальный закон о безопасной диете для детей» вступил в силу с 14 сентября.
Геннадий Онищенко пояснил, что кофеин вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России. Депутат также обратил внимание на особенность детской психики.
Если он (ребенок) не видит, он не интересуется. Как только он увидел - все, надо попробовать, - добавил Онищенко. - Нужно максимально исключить возможность доступа детей к тому, что может перерасти в пагубную привычку.
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