Минздрав рекомендовал россиянам есть больше соли

Минздрав призвал россиян есть больше соли, овощей и фруктов и уточнил нормы потребления мяса и хлеба. Соответствующие рекомендации содержатся в распространенном в пятницу приказе о нормах правильного питания. Приказ разработан в рамках содействия импортозамещению в сельском хозяйстве, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приказ Минздрава «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» был подписан врио министра Игорем Каграманяном еще 19 августа, пишет «Коммерсант». Документ устанавливает новые расчеты количества основных пищевых продуктов и призван заменить такой же нормативно-правовой акт от 2 августа 2010 года. «Необходимость разработки настоящих рекомендаций продиктована изменениями, происшедшими за последние пять лет как в производстве пищевого сырья, так и в структуре потребления пищевых продуктов населением»,— говорится на сайте министерства. В Минздраве также отмечают, что нормы должны способствовать «укреплению здоровья детского и взрослого населения, а также профилактике неинфекционных заболеваний».

Новые рекомендации отличаются более точными расчетами предусмотренного количества пищевых продуктов в килограммах на человека в год. Потребление хлебобулочных изделий рекомендуется ограничить 96 кг в год (вместо 95–100 кг), а также предусмотрено четкое разграничение по каждому виду муки. Картофель и мясо россиянам предложено есть меньше — 90 и 73 кг в год (против прежних 95–100 кг картофеля и 70–75 кг мяса соответственно. До 325 кг в год уточнено потребление молока и молочных продуктов (до сих пор предусматривалась норма от 320 до 340 кг в год). Потребление фруктов и овощей в нормах министерства увеличено до пороговых значений 2010 года: 100 и 140 кг в год соответственно. На полкилограмма, до 4 кг в год, предлагается увеличить и количество потребляемой соли.

Врачи поддерживают подход Минздрава: «Заботясь о здоровье населения, акцент нужно делать на овощи, фрукты, цельно-зерновые хлеба. Из мясных продуктов лучше употреблять птицу или рыбу,— рассказал “Ъ” врач-невролог, диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев.— Это продукты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения». В ВОЗ действительно рекомендуют потреблять меньше жирного мяса и увеличить количество свежих фруктов и овощей в рационе — соответствующий информационный бюллетень размещен на их сайте в сентябре прошлого года. Однако нормы правильного питания организацией, в отличие от рекомендаций Минздрава, носят более общий характер и представлены из расчета на каждый день. Также в них отдельно записаны рекомендации для детей грудного возраста.

“Ъ” ознакомился с подготовленным в марте по поручению президента Роспотребнадзором и другими ведомствами проектом новой перспективной системы контроля качества продовольствия. Возвращения обязательного ГОСТа не предполагается — в проекте «Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года» предлагается создать единую информсистему отслеживания движения продовольственных товаров — от компонентов до готовой продукции — и ввести обязательную госрегистрацию основных видов пищевых добавок.